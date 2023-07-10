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Barkın Pınar, Türkiye pist şampiyonasında liderliğe yerleşti

Barkın Pınar, Türkiye pist şampiyonasında liderliğe yerleşti

Otomobil sporcusu Barkın Pınar, Unico Sigorta sponsorluğunda yer aldığı Türkiye Pist Şampiyonası Maxi Grup İlk Ayak Yarışları'nda liderliğe yerleşti.

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Unico Sigorta'dan yapılan açıklamaya göre, Avis Türkiye Pist Şampiyonası, geçen ay, İzmit Körfez Yarış Pisti'nde gerçekleşen ilk ayak yarışlarıyla başlamıştı.

Unico Sigorta sponsorluğunda yarışa katılan Barkın Pınar, yapılan test seanslarında sürekli geliştirdiği süreleriyle şampiyonada başarılı oldu.

Geçen sezonu Türkiye ikincisi olarak tamamlayan ve 2023'te şampiyonluk hedefiyle start alan Barkın Pınar, sıralamada en iyi dereceyi elde ederek "pole" pozisyonunun sahibi oldu. Bu sonuçlarla Barkın Pınar şampiyonda liderliğine yerleşirken takımlar şampiyonasında da en üst sıraya çıktı.

"Unico Sigorta'ya destekleri için teşekkür ederim"

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Barkın Pınar, hafta sonunu istedikleri şekilde bitiremesek de hedefledikleri yerde bulunduklarını bildirdi.

Pınar, "Cumartesi yaşadığım temas, pazar günü hava koşulları podyumda birinci sıraya çıkmama engel olsa da aldığım puanlarla şampiyonada lider olmak önemli. Takımımın desteğiyle hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. Unico Sigorta'ya takımıma ve bu spora verdikleri destek için teşekkür eder, sektördeki 35. yıllarını kutlarım." ifadelerini kullandı.

"Başarıya ortak olmak heyecan ve gurur verici"

Unico Sigorta Genel Müdürü Ender Güzeler de sporu ve sporcuları desteklemeye önem verdiklerini anlattı.

Güzeler, "Barkın Pınar gibi ülkemizde motor sporunun önemli isimlerinden birinin başarısına ortak olmak bizim için de heyecan ve gurur verici. Devam eden yarışlarda da sevgili Pınar'a başarılarının devamını diliyor, yanında olmaya devam ediyoruz." açıklamasında bulundu.

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