Teslim olan teröristin itirafları: İran’dan drone eğitimi, ABD’den istihbarat, Rusya’dan uyarı…

ABD yapımı M-16 piyade tüfeğiyle yakalanan ve güvenlik güçlerine teslim olan PKK-YPG'li terörist A.Y.'nin mahkemede anlattıkları dikkat çekti. Terörist İranlı askerlerden drone eğitimi aldığını, TSK’nın operasyon hazırlığı yaptığına dair Ruslardan bilgi geldiğini itiraf etti.

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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi sınırında silahıyla birlikte güvenlik güçlerine teslim olan A.Y., ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davada hakim karşısına çıktı. Sözcü'den Özgür Cebe'nin haberine göre terörist ifadesinde şu itiraflarda bulundu:

“Mayın deposunda nöbet tutuyordum”

– Babam bizi terk ettiği için 2 yaşından sonra babamı hiç görmedim. Bana yol gösterici biri olmadı. Çıkılmaz bir psikolojik ve ailevi ekonomik zorluk içerisindeydim. Suriye Kobani'deki olaylar beni etkilemişti. Lisede okurken 16 yaşında örgüte katıldım. TSK'ya karşı silahlı eylemim olmadı.

– Mayın deposunda nöbet tutuyordum. Örgüte katıldıktan sonra durumun ciddiyetini, nasıl bir çıkmaza girdiğimi anladım. Taşıdığım tüfek ve tabanca ile teslim oldum. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde silahlı eğitim alıp Suriye'nin Haseki bölgesine geçtim.

– Afrin'e TSK'nın Zeytin Dalı harekâtı başlayınca beni Şehba bölgesine yolladılar. Raco kasabası Şeyh Bilal Köyünde örgütün mayın deposu olarak kullandığı evde kalıyorduk. Mayınları ve patlayıcı tuzakları harekât bölgesine aktarıyorduk.

“Elimde fünye patladı”

– Bager kod adlı terörist 3 adet Rus yapımı anti tank mayınını asfalta döşedi ve ÖSO-TSK konvoyu geçerken patladı. 3 kişi öldü. Burada çok sıkışınca Afrin'i terk ettik. Kaçma girişiminde bulununca yakalandım ve bir ay hapishanede tutuldum. Sonra özeleştiri raporuyla beni affettiler ve bu kez sabotaj birimine verdiler.

– Elimde fünye patlayınca yaralandım. Sonra Resulayn ve Tel Abyad'a yönelik eş zamanlı TSK'nın Barış Pınarı harekatı başladı. Bu bölgeye mayın, fünye ve tuzaklama malzemelerini Haseki'den araçla Resulayn'daki sabotajcılara teslim ettim.

“Amerikan askerleri saldırıdan 15 dakika önce bilgi verdi”

– Bu operasyon bitince Tabka ve Münbiç bölgesine geçtim. Halep'te İranlı askerler bize drone eğitimi verdi. Suriye'nin El Malikiyah kırsalındaki Karakoç dağına TSK'nın hava harekatı hazırlığı yaptığını duyduk. Saldırıdan 15 dakika önce Amerikan askerleri Karakoç Dağı YPG sorumlusuna bilgi verip bölgeyi boşaltmamızı istedi. Bölge acil tahliye edilmesine rağmen operasyonda çok sayıda kayıp verildi. Tabka Bölgesinde üst düzey yönetici olan Yaşar Hakkari kod adlı terörist de bu bölgeye TSK'nın saldırı hazırlığı yaptığına dair Ruslardan bilgi geldiğini bize aktarıp dikkatli olmamızı istedi.

“Çok ciddi silah ve cephane yardımı var”

– Bahoz Erdal kod adlı Fehman Hüseyin bizimle Tabka'da toplantı yaptı ve Amerika ve Rusya'nın çıkarcı davrandığını ve yaşanan diplomatik anlaşmazlıklarda bu iki ülkenin Türkiye'yi örgüte karşı koz olarak kullandığını anlattı. Amerika, Fransa ve Rusya'nın örgüte çok ciddi silah ve cephane yardımı var. Ben sabotaj biriminde olduğum için kullandığımız bütün anti tank mayınların tamamı Rus menşeliydi. Ancak örgüt bir dönem Rus ve Türk askerlerinin sınırdaki ortak devriyesine karşı olduğunu askeri yetkililere iletti. Örgüt Suriye'nin kuzeyindeki petrol yataklarından ciddi gelir sağlamaktadır.

“Sığınaklar camilerin altında”

Haseki'de Katyuşa füzesi üreten bir birim olduğunu belirten A.Y., şunları söyledi:

– Aynı yerde MLKP ve TİKKO'nun kampları da var. Türkiye'nin gerek karadan, gerekse havadan saldırıları yoğunlaşınca birbiriyle bağlantılı kilometrelerce uzunlukta yer altı tünelleri inşa edildi. Bu tüneller hava saldırılarına karşı yüksek korunaklı sığınak görevi görüyor. Yine başta Kobani olmak üzere Suriye’nin kuzeyinde özellikle camilerin altına sığınaklar inşa ediliyor, çünkü olası bir hava harekatında camilerin kutsal mekanlar olup vurulmayacağını bildikleri için korunaklı tüneller cami altlarına yapıldı.

“Vücutlarına alüminyum folyo sarıyorlar”

– Suikast biriminde yer alan teröristler gece görüşlü sınırdaki termal kameralara yakalanmamak için vücutlarına tepeden tırnağa alüminyum folyo sarıyor. Annemle irtibat kurunca güvenlik güçleri benimle iletişime geçti ve teslim olacağım noktayı belirtince ben de yanımda taşıdığım silahımla teslim oldum. Örgütte fırsat kollayıp kaçmak isteyen yüzlerce kişi var. Ancak yüksek cezalar alacakları korkusuyla kafaları karışık ve gelmeye cesaret edemiyorlar.

Sadece silahtan ceza verildi

Mahkeme, sanığın örgütün sabotaj biriminde yer alıp Suriye'deki TSK'nın ÖSO ile birlikte harekat yürüttüğü bölgelere mayın ve bomba taşıdığı gerekçesiyle hakkında ‘Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmış ise de, bu harekatta TSK-ÖSO güçlerine karşı doğrudan bir eylemi tespit edilemediğinden beraatına karar verdi.

Tahliye edildi

Mahkeme sanığın terör örgütü üyeliğinin sabit olduğunu, ancak kendiliğinden kaçarak güvenlik güçlerine teslim olduğunu ve terör örgütünü çökertebilecek düzeyde bilgi, belge sağlayıp teşhislerde bulunarak birçok eylem ve suçun açığa çıkmasına yardımcı olduğu için hakkında örgüt üyeliğinden ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi. Terörist, kaçarken yanında getirdiği “vahim” nitelikteki ABD menşeli M-16 piyade tüfeği ve bir tabanca nedeniyle 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırılarak tahliye edildi.