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İlaçta KDV oranı yükseldi 14 bin 900 ilacın fiyatı değişecek

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İlaçta KDV oranı yükseldi 14 bin 900 ilacın fiyatı değişecek

Katma Değer Vergisi artırılırken ilaçta da KDV oranı yüzde 10'a çıkarıldı. Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, 14 bin 900 çeşit ilacın fiyatlarının bir kez daha artacağını söyledi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, mal ve hizmetlere uygulanan Katma Değer Vergileri'nde artışa gidildi.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Nurten Saydan, yaşamsal öneme sahip ürünlerde KDV'nin mali takibi sağlama amacıyla sembolik bir değere düşürülmesi gerektiğini bildirdi.

Saydan, yaptığı yazılı açıklamada, yasal düzenlemeyle bugünden itibaren geçerli olacak şekilde ilaçta KDV oranının yüzde 10'a çıkarıldığını anımsattı.

Ek külfet getirecek

Yeni düzenlemenin hem SGK hem vatandaş hem de eczacılara yük getireceğini savunan Saydan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yaşamsal öneme sahip ürünlerde KDV'nin mali takibi sağlama amacıyla sembolik bir değere düşürülmesi gerekiyor. İlaç ertelenemeyen, yerine ikame edilecek hiçbir ürün bulunmayan insan sağlığı ve tedavisi için son derece önemli bir ihtiyaçtır. KDV artışı hem ülkemizdeki ilacın en büyük alıcısı konumundaki devletimize ekstra bir finans yükü hem de geçim sıkıntısı çeken vatandaşlarımıza da ödeyecekleri katkı payı ve farklara yansıyacak artış nedeniyle ek külfet getirecek."

Saydan, "Bu artan KDV yükünün zararını hem biz eczacılar hem de SGK taşımak zorunda kalacak. Gelişmiş ülkeler bu durumun farkına varmış ve devletlerin geri ödeme sistemindeki ilaç gibi yaşamsal ürünlerin vergileri KDV sıfır veya yüzde 1 olarak uyguluyor." dedi.

14 bin 900 çeşit ilacın fiyatı değişecek

Öte yandan Saydan, KDV oranında yapılan değişiklikle 14 bin 900 çeşit ilacın fiyatlarının bir kez daha artacağının altını çizerken "Bu artışın bizlerden kaynaklanmadığını vatandaşlarımızla paylaşmak isteriz." ifadelerini kullandı.

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