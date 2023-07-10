BIST 6.265
DOLAR 26,09
EURO 28,58
ALTIN 1.605,55
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Akrabalarının evine gitti ama peşini bırakmadı! Kanlar içinde kaldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Akrabalarının evine gitti ama peşini bırakmadı! Kanlar içinde kaldı

KARAMAN'da bir kadın, birlikte yaşadığı kişi tarafından tabancayla öldürüldü.Kaçan cinayet zanlısı kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalandı.

Abone ol

İddiaya göre, Fatma Sema Ç. (34), birlikte yaşadığı M.M. ile tartıştıktan sonra 12 yaşındaki çocuğunu da alarak akrabalarının evine geldi.

Aynı adrese giden M.M. de tabanca ile eve doğru 3 el ateş etti. Mermilerden biri ensesine isabet eden kadın, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaçan cinayet zanlısı M.M., kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalandı.

Fatma Sema Ç'nin cesedi, otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Sivas’ta feci kaza, iki araç kafa kafaya çarpıştı ölü ve yaralılar var
Sivas’ta feci kaza, iki araç kafa kafaya çarpıştı ölü ve yaralılar var
Yumurtalık kanserini erken teşhis edebilecek proteinler keşfedildi!
Yumurtalık kanserini erken teşhis edebilecek proteinler keşfedildi!
HDP kongresi eylül ayında toplanacak
HDP kongresi eylül ayında toplanacak
Cihangir Ceyhan kaç yaşında, aslen nereli? Cihangir Ceyhan kiminle evli?
Cihangir Ceyhan kaç yaşında, aslen nereli? Cihangir Ceyhan kiminle evli?
'Biri boğuluyor' diye ihbar ettiler! Ekipler hemen harekete geçti bakın ne buldu
'Biri boğuluyor' diye ihbar ettiler! Ekipler hemen harekete geçti bakın ne buldu
İlaçta KDV oranı yükseldi 14 bin 900 ilacın fiyatı değişecek
İlaçta KDV oranı yükseldi 14 bin 900 ilacın fiyatı değişecek
Barkın Pınar, Türkiye pist şampiyonasında liderliğe yerleşti
Barkın Pınar, Türkiye pist şampiyonasında liderliğe yerleşti
Teslim olan teröristin itirafları: İran’dan drone eğitimi, ABD’den istihbarat, Rusya’dan uyarı…
Teslim olan teröristin itirafları: İran’dan drone eğitimi, ABD’den istihbarat, Rusya’dan uyarı…
İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström'den yeni Türkiye açıklaması
İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström'den yeni Türkiye açıklaması
Kızılcık Şerbeti 2. sezon ne zaman? Diziye Yasak Elma'dan transfer var
Kızılcık Şerbeti 2. sezon ne zaman? Diziye Yasak Elma'dan transfer var
İstanbul'da sürpriz Ekrem İmamoğlu buluşması! Engin Altay, Bülent Tezcan ve Özgür Özel...
İstanbul'da sürpriz Ekrem İmamoğlu buluşması! Engin Altay, Bülent Tezcan ve Özgür Özel...
Ticari kredide 25 ay sonra bir ilk bankalar musluğu kıstı
Ticari kredide 25 ay sonra bir ilk bankalar musluğu kıstı