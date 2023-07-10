Cihangir Ceyhan kaç yaşında, aslen nereli? Cihangir Ceyhan kiminle evli?

orlu bir sezonu geride bırakan yakışıklı oyuncu oğlu İlhan ile tatil yapıyor. Oğlu İlhan ile tatil pozlarını paylaşan Cihangir Ceyhan'ın özel hayatı da merak edildi. Aslen Adanlı olan Cihangir Ceyhan 34 yaşında. Yusuf ve Güven Bana filmlerinde rol aldı. Camdaki Kız dizisi ile yıldızı iyice parladı. Kimse bilmiyor ama Cihangir Ceyhan aslında evli, eşi ise Fatma Ceyhan. Fatma Ceyhan'dan bir oğlu olan Cihangir Ceyhan eşi ile pek sık paylaşım yapmıyor.

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01 Adana dizisi ile tanınan, kariyerindeki asıl sıçrayışı Camdaki Kız dizisinde Hayri karakteri ile yapan oyuncu Cihangir Ceyhan, şu sıralar oğlu İlhan ile tatilde. Sık sık tatil pozları paylaşan Cihangir Ceyhan'ın oğlunu görenler eşi kim, evli mi sorularına da yanıt arıyor. Cihangir Ceyhan eşiyle paylaşım yapmasa da evli. Cihangir Ceyhan'in eşi ise Fatma Ceyhan. Peki kimdir Fatma Ceyhan, yaşı kaç?

Sosyal medya hesabından aylar önce oğlu İlhan Cihangir'in doğum günü pozlarını paylaşan Cihangir Ceyhan karısını da ilk kez gösterdi. Güzelliği ile dikkat çeken eşi Fatma Ceyhan ve oğlunun karelerine paylaşan Cihangir Ceyhan'a yorum yağdı.

Çukur dizisinden sonra asıl sıçrayışını Camdaki Kız dizisindeki Hayri karakteri ile yapan oyuncu Cihangir Ceyhan'ın özel hayatı merak konusu oldu, eşi merak edildi. Fatma Ceyhan ile evli olan ve 2 yaşında İlhan Cihangir adında bir oğlu olan Cihangir Ceyhan aslen Adanalı ve 34 yaşında. Peki karısı Fatma Ceyhan kimdir, yaşı kaç, ne iş yapıyor?

Cihangir Ceyhan oğlunun doğum gününü böyle paylaşmış ve eşini ilk kez göstermişti.

Cihangir Ceyhan kimdir?

Cihangir Ceyhan, 15 Ekim 1989 tarihinde Adana'da doğmuştur. Aslen Elazığlıdır. İstanbul'da yaklaşık 3 yıl kamera önü oyunculuk dersi almıştır. Sonrasında Adana'ya geri dönmüştür. İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında yayınlanan Yusuf isimli sinema filminde hayat verdiği Serdar karakteri ile yaşamıştır.

Ardından internet üzerinden yayınlanan Sıfır Bir Adana dizisinde Cio karakterini canlandırmış ve geniş bir hayran kitlesine sahip olmuştur. Cihangir Ceyhan, asıl çıkışını Show TV ekranlarında yayınlanan ve geride bıraktığımız sezon final yapan Çukur dizisinde canlandırdığı Azer karakteri ile yaşamıştır. Cihangir Ceyhan, 1.77 metre boyunda, 75 kilo ve Terazi burcudur.