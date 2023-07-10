BIST 6.262
DOLAR 26,10
EURO 28,61
ALTIN 1.613,91
HABER /  GÜNCEL

Cihangir Ceyhan kaç yaşında, aslen nereli? Cihangir Ceyhan kiminle evli?

Cihangir Ceyhan kaç yaşında, aslen nereli? Cihangir Ceyhan kiminle evli?

orlu bir sezonu geride bırakan yakışıklı oyuncu oğlu İlhan ile tatil yapıyor. Oğlu İlhan ile tatil pozlarını paylaşan Cihangir Ceyhan'ın özel hayatı da merak edildi. Aslen Adanlı olan Cihangir Ceyhan 34 yaşında. Yusuf ve Güven Bana filmlerinde rol aldı. Camdaki Kız dizisi ile yıldızı iyice parladı. Kimse bilmiyor ama Cihangir Ceyhan aslında evli, eşi ise Fatma Ceyhan. Fatma Ceyhan'dan bir oğlu olan Cihangir Ceyhan eşi ile pek sık paylaşım yapmıyor.

Abone ol

01 Adana dizisi ile tanınan, kariyerindeki asıl sıçrayışı Camdaki Kız dizisinde Hayri karakteri ile yapan oyuncu Cihangir Ceyhan, şu sıralar oğlu İlhan ile tatilde. Sık sık tatil pozları paylaşan Cihangir Ceyhan'ın oğlunu görenler eşi kim, evli mi sorularına da yanıt arıyor. Cihangir Ceyhan eşiyle paylaşım yapmasa da evli. Cihangir Ceyhan'in eşi ise Fatma Ceyhan. Peki kimdir Fatma Ceyhan, yaşı kaç?

Sosyal medya hesabından aylar önce oğlu İlhan Cihangir'in doğum günü pozlarını paylaşan Cihangir Ceyhan karısını da ilk kez gösterdi. Güzelliği ile dikkat çeken eşi Fatma Ceyhan ve oğlunun karelerine paylaşan Cihangir Ceyhan'a yorum yağdı. 

Çukur dizisinden sonra asıl sıçrayışını Camdaki Kız dizisindeki Hayri karakteri ile yapan oyuncu Cihangir Ceyhan'ın özel hayatı merak konusu oldu, eşi merak edildi. Fatma Ceyhan ile evli olan ve 2 yaşında İlhan Cihangir adında bir oğlu olan Cihangir Ceyhan aslen Adanalı ve 34 yaşında. Peki karısı Fatma Ceyhan kimdir, yaşı kaç, ne iş yapıyor?

Cihangir Ceyhan oğlunun doğum gününü böyle paylaşmış ve eşini ilk kez göstermişti.

Cihangir Ceyhan kimdir?

Cihangir Ceyhan, 15 Ekim 1989 tarihinde Adana'da doğmuştur. Aslen Elazığlıdır. İstanbul'da yaklaşık 3 yıl kamera önü oyunculuk dersi almıştır. Sonrasında Adana'ya geri dönmüştür. İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında yayınlanan Yusuf isimli sinema filminde hayat verdiği Serdar karakteri ile yaşamıştır.

Ardından internet üzerinden yayınlanan Sıfır Bir Adana dizisinde Cio karakterini canlandırmış ve geniş bir hayran kitlesine sahip olmuştur. Cihangir Ceyhan, asıl çıkışını Show TV ekranlarında yayınlanan ve geride bıraktığımız sezon final yapan Çukur dizisinde canlandırdığı Azer karakteri ile yaşamıştır. Cihangir Ceyhan, 1.77 metre boyunda, 75 kilo ve Terazi burcudur.

ÖNCEKİ HABERLER
'Biri boğuluyor' diye ihbar ettiler! Ekipler hemen harekete geçti bakın ne buldu
'Biri boğuluyor' diye ihbar ettiler! Ekipler hemen harekete geçti bakın ne buldu
İlaçta KDV oranı yükseldi 14 bin 900 ilacın fiyatı değişecek
İlaçta KDV oranı yükseldi 14 bin 900 ilacın fiyatı değişecek
Barkın Pınar, Türkiye pist şampiyonasında liderliğe yerleşti
Barkın Pınar, Türkiye pist şampiyonasında liderliğe yerleşti
Teslim olan teröristin itirafları: İran’dan drone eğitimi, ABD’den istihbarat, Rusya’dan uyarı…
Teslim olan teröristin itirafları: İran’dan drone eğitimi, ABD’den istihbarat, Rusya’dan uyarı…
İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström'den yeni Türkiye açıklaması
İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström'den yeni Türkiye açıklaması
Kızılcık Şerbeti 2. sezon ne zaman? Diziye Yasak Elma'dan transfer var
Kızılcık Şerbeti 2. sezon ne zaman? Diziye Yasak Elma'dan transfer var
İstanbul'da sürpriz Ekrem İmamoğlu buluşması! Engin Altay, Bülent Tezcan ve Özgür Özel...
İstanbul'da sürpriz Ekrem İmamoğlu buluşması! Engin Altay, Bülent Tezcan ve Özgür Özel...
Ticari kredide 25 ay sonra bir ilk bankalar musluğu kıstı
Ticari kredide 25 ay sonra bir ilk bankalar musluğu kıstı
CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül mahkumlar için af istedi
CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül mahkumlar için af istedi
Togg’a bir haftada ikinci zam geldi! En ucuz Togg'un fiyatı 1 milyon 227 bin 500 TL’ye çıktı
Togg’a bir haftada ikinci zam geldi! En ucuz Togg'un fiyatı 1 milyon 227 bin 500 TL’ye çıktı
Muğla'da orman yangını çıktı! Yoğun duman görülüyor müdahale sürüyor
Muğla'da orman yangını çıktı! Yoğun duman görülüyor müdahale sürüyor
Sapanca Belediye Başkanının makam odasında silahlı saldırı
Sapanca Belediye Başkanının makam odasında silahlı saldırı