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Tekirdağ'da kaza yapan otomobil yandı, sürücüsü öldü!

Tekirdağ'da kaza yapan otomobil yandı, sürücüsü öldü!

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde bariyere çarparak alev alan otomobildeki sürücü hayatını kaybetti.

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Yusuf Çelik idaresindeki (30) 34 DYS 431 plakalı otomobil, Çorlu gişeleri yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak yanmaya başladı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Kazada araçtan çıkamayan sürücü Çelik'in hayatını kaybettiği belirlendi.

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