Putin-Prigojin sürprizi şaşırtan gelişmeyi Peskov açıkladı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin ve bazı Wagner komutanlarıyla 29 Haziran’da Kremlin’de görüştüğünü duyurdu.

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Peskov, başkent Moskova’da gazetecilerin gündemdeki konulara ilişkin sorularını yanıtladı.

Türkiye’de bulunan 5 Azov Taburu komutanının Ukrayna’ya dönmelerini değerlendiren Peskov, “Bu mevcut anlaşmanın ihlali ve bunu Türkiye tarafıyla görüşeceğiz, hatta görüşmeye başladık bile.” dedi.

Peskov, Türkiye’nin çok sayıda Batılı ülkeden farklı olduğunu vurgulayarak “Kolektif Batı'daki bazı devletlerin aksine Türkiye'nin bizimle diyalog halinde olması ve bunu en üst düzeyde desteklemesi son derece önemlidir. Bu diyalog kanallarını öncelikle yaklaşımımızı açıklamak için kullanacağız ve çeşitli alanlarda gelecekteki anlaşmaları imzalarken mevcut durumu mutlaka dikkate alacağız.” diye konuştu.

Tahıl anlaşmasının uzatılması konusu

Türkiye ile Rusya’nın yakın ve gelişmiş ilişkilere sahip olduğunun altını çizen Peskov, “Türkiye, egemen bir ülke olarak elbette Ukrayna dahil tüm ülkelerle ilişkilerini geliştirme hakkına sahip. Ama tabii ki Türkiye'nin ortağı olarak, bu ilişkilerdeki gelişimin bize karşı olmayacağını ummak istiyoruz.” dedi.

Azov komutanlarının Ukrayna’ya dönmelerinin Türkiye’de kurulması planlanan doğal gaz merkezini etkileyip etkilemeyeceğine yönelik soruyu yanıtlayan Peskov, “Hayır, bunun hiçbir ilgisi yok. Türkiye ile gerçekten çok yönlü olan ilişkilerimizi sürdürmek niyetindeyiz. Karşılıklı yarar sağlayan ticari ve ekonomik etkileşimi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Peskov, Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 17 Temmuz’da sona erecek tahıl anlaşmasıyla ilgili gerekmesi halinde telefon görüşmesi gerçekleştirebileceklerini kaydederek anlaşmayla ilgili halihazırda herhangi bir yeni gelişmenin bulunmadığını dile getirdi

Putin-Prigojin görüşmesi

Putin ile Prigojin’in, Moskova’da 24 Haziran'da Wagner'in Rus yönetimine isyanının ardından bir görüşme gerçekleştirdiğini bildiren Peskov, “Putin’in böyle bir görüşmesi oldu. (Wagner'in) Tüm komutanlar ve Prigojin dahil şirketin yönetiminden 35 kişi davet edildi. 29 Haziran’da Kremlin’de gerçekleşen bu görüşme yaklaşık 3 saat sürdü.” dedi.

Toplantıya ilişkin detayların bilinmediğini anlatan Peskov, “Ancak söyleyebileceğimiz tek şey, Putin (Wagner) şirketin özel askeri operasyon kapsamında cephedeki faaliyetleri ve 24 Haziran’da yaşananlar konusunda değerlendirme yaptı.” ifadesini kullandı.

Peskov, Putin’in Wagner komutanlarının yaptığı değerlendirmeleri de dinlediğini anlatarak “Putin, kendilerine istihdam ve çatışmalarda kullanılmaları noktasında ilave seçenekler teklif etti. Komutanlar 24 Haziran’da yaşananlar konusunda kendi açılarından değerlendirme yaptılar, devlet başkanının ve başkomutanlığın sadık destekçisi ve askeri olduklarını vurgulayarak, vatan için mücadeleye devam etmeye hazır olduklarını söylediler.” şeklinde konuştu.