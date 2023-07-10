2023 MSB Temmuz-Aralık yeni bedelli ücreti açıklandı mı? Zamlı bedelli askerlik ücreti kaç TL?

Bedelli askerlik ücreti memur maaş artış oranlarının 6 ayda bir yenilenmesi ile değişiyor. Ocak ayından geçerli olmak üzere bedelli askerlik için 104 bin 84 lira ödeniyordu. Tüm memurlara yüzde 17,55 oranında enflasyon farkı zammı yapılacak ve bunun üzerinde 8077 lira seyyanen zam verilecek. Böylece en düşük memur maaşı 22 bin 17 lira olacak. Peki memur maaşına yapılan artışla beraber asgari ücret ne kadar oldu?

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Bedelli askerlik ücreti, 2023 Temmuz memur maaşına yapılacak zam oranlarının belli olmasıyla merak edilen konulardan biri. Bedelli askerlik ücreti memur maaş artış oranlarının 6 ayda bir yenilenmesi ile değişiyor. Bedelli askerliğe müracaat edecekler de yeni tutarı araştırıyor. Peki bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu, 2023 Temmuz Aralık bedelli askerlik ücreti kaç TL oldu?

Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?

Memur maaşlarına uygulanan katsayıya göre belirlenen bedelli askerlik ücretinin 122 bin 350 liraya çıkabileceği tahmin ediliyor.

Maaş zamlarının netleşmesinin ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı “Mali ve Sosyal Haklar” genelgesini yayımlıyor. Bu genelge ile 6 aylık memur aylık katsayı oranı da belirleniyor. Bu katsayı üzerinden de yapılan hesap üzerinden bedelli askerlik ücretini Milli Savunma Bakanlığı resmi olarak açıklıyor.



Ocak ayından geçerli olmak üzere bedelli askerlik için 104 bin 84 lira ödeniyordu. Hazine ve Maliye Bakanlığı henüz genelgeyi yayımlamadı. Yapılan artış oranı üzerinden tahmini hesaplamaya göre bedelli askerlik ücretinin Temmuz ayından itibaren 122 bin 350 lira olması bekleniyor.



