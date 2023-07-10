BIST 6.267
DOLAR 26,09
EURO 28,58
ALTIN 1.605,82
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Amasya'da kadınların işlediği kara salyangozu AB ülkelerine ihraç ediliyor

Amasya'da kadınların işlediği kara salyangozu AB ülkelerine ihraç ediliyor

Doğadan toplanan kara salyangozları, Amasya'daki fabrikada kadın işçiler tarafından işlendikten sonra Avrupa Birliği (AB) ülkelerine gönderiliyor.

Abone ol

Amasya Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) yaklaşık 110 kadının çalıştığı fabrika tarafından, Türkiye'nin dört bir yanından doğadan canlı olarak toplanan kara salyangozları işlenmek üzere satın alınıyor.

Salyangozlar, burada titizlikle çok sayıda işlemden geçirildikten sonra başta Fransa olmak üzere Almanya, Belçika ve İtalya'ya ihraç ediliyor.

Günlük 10 ton ürün işleme kapasitesine sahip fabrikadan yıl sonu itibarıyla 5 milyon avroluk ihracat yapılması hedefleniyor.

Fabrikanın işletme müdürü Süleyman Güdük, gazetecilere, fabrikalarının bir yıl kadar önce Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) desteğiyle 7 bin 500 metrekare kapalı alan üzerine kurulduğunu söyledi.

Türkiye'nin çeşitli yerlerinde doğadan canlı olarak toplanan salyangozun fabrikalarında işlemden geçtiğini anlatan Güdük, "Canlı olarak aldığımız salyangozları önce temizliyoruz. Temiz kasalara aldığımız salyangozları soğuk hava depolarında tutarak donduruyoruz. Ardından şoklama yapıyor ve imalata alıyoruz. Büyüklüğüne göre tasnif ettikten sonra paketlemeye getiriyoruz. Kadın işçiler tarafından eti ve kabuğu ayrı işlenen salyangozlar, son kontrolleri yapıldıktan sonra soğuk zincir tırlarıyla ihraç ediliyor." ifadelerini kullandı.

Güdük, ihracat yaptıkları ülke sayısını artırmayı hedeflediklerini dile getirerek, bu doğrultuda kapasitelerini ve çalışan sayısını yükselttiklerini kaydetti.

TKDK Amasya İl Koordinatörü Cengiz Dikici ise Amasya ekonomisine katkı sağlayan fabrikanın kadınlara da iş imkanı sunduğunu vurgulayarak, "Bu, Amasya için çok önemli. İşletmenin buraya gelmesiyle Amasya ekonomisinin büyük bir pazardan pay alması söz konusu oldu. Yılda 5 milyon avro civarında ihracatta bulunan bu yer, bizim için çok önemli. Kurumumuz elinden geldiğince hibe desteğinde bulundu. İnşallah bundan sonra çıkacak çağrılar kısmında da hibe desteğinde bulunmaya gayret edeceğiz. Gayemiz Amasya'mıza daha çok proje kazandırmak." dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
2023 MSB Temmuz-Aralık yeni bedelli ücreti açıklandı mı? Zamlı bedelli askerlik ücreti kaç TL?
2023 MSB Temmuz-Aralık yeni bedelli ücreti açıklandı mı? Zamlı bedelli askerlik ücreti kaç TL?
Putin-Prigojin sürprizi şaşırtan gelişmeyi Peskov açıkladı
Putin-Prigojin sürprizi şaşırtan gelişmeyi Peskov açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa Birliği önerisine Yeniden Refah Partisi'nden itiraz geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa Birliği önerisine Yeniden Refah Partisi'nden itiraz geldi
Tekirdağ'da kaza yapan otomobil yandı, sürücüsü öldü!
Tekirdağ'da kaza yapan otomobil yandı, sürücüsü öldü!
Zonguldak'ta denize sürüklenen atıklar limanda kirliliğe yol açtı!
Zonguldak'ta denize sürüklenen atıklar limanda kirliliğe yol açtı!
Tanju Özcan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı: Böyle giderse CHP baraj altında kalacak
Tanju Özcan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı: Böyle giderse CHP baraj altında kalacak
Ek ders ücreti ne kadar oldu? 2023 sözleşmeli öğretmen ek ders saat ücreti
Ek ders ücreti ne kadar oldu? 2023 sözleşmeli öğretmen ek ders saat ücreti
İzmir'de çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor!
İzmir'de çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor!
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'den ABD Başkanı Biden'a tepki!
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'den ABD Başkanı Biden'a tepki!
Giresun'da şiddetli yağış nedeniyle dere taştı!
Giresun'da şiddetli yağış nedeniyle dere taştı!
Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, Corey Walden’ı transfer etti
Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, Corey Walden’ı transfer etti
Selin ardından 3 gün süreyle denize girilmesi yasaklandı
Selin ardından 3 gün süreyle denize girilmesi yasaklandı