Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi başladı

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, 11 gün sürecek lige 12 kulübün katıldığını ifade etti.

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ANKARA (AA) - Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, "Biz daha önceki yıllarda başka ülkelerin özellikle altyapıya nasıl yatırım yaptıkları ve nasıl programlar uyguladıklarını sorarken, şimdi artık diğer ülkeler katıldığımız turnuvalarda bize eğitim modelimizi soruyor." dedi.

Tulay, bir otelde düzenlenen Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi'nin açılış töreninde, 11 gün sürecek lige 12 kulübün katıldığını ifade etti.

Ülkenin üst düzey sporcularının ligde yarıştığını belirten Tulay, "Ülkemizin üst düzey sporcuları, büyük ustaları değişik kulüplerde oynuyor. Ligde 33 büyük usta var. Unvanlı sporcular 88, toplam 149 sporcu ligde yer alacak. Dünyanın en iyi sporcuları ve Avrupa'nın önemli başarıları elde etmiş sporcuları burada yarışacak. Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi, dünyada oldukça adından söz ettiren güçlü bir lig." diye konuştu.

"Arnavutluk'ta yapılan Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası'nda 15 madalya aldık"

Gülkız Tulay, yıllardır altyapıya yaptıkları yatırımların neticesinde küçük yaştaki sporcuların aldığı başarıların kendilerini mutlu ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Dünya Okullar Satranç ve Avrupa Okullar Satranç Şampiyonaları'ndan büyük derecelerle geldik. Arnavutluk'ta yapılan Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası'nda 15 madalya aldık ve 6 şampiyonluğumuz var. Sadece 12 şampiyonluğun dağıtıldığı bir turnuvada 6 şampiyonluğu bir ülkenin alması elbette çok büyük bir başarı. Biz daha önceki yıllarda başka ülkelerin özellikle altyapıya nasıl yatırım yaptıkları ve nasıl programlar uyguladıklarını sorarken, şimdi artık diğer ülkeler katıldığımız turnuvalarda bize eğitim modelimizi soruyor. Bunlar bizler için çok kıymetli. Geçtiğimiz yıl kasım ayında 16 Yaş Satranç Olimpiyatları'nda aldığımız olimpiyat şampiyonluğu Türk satrancın da bir ilk. Bu da bizim için büyük bir gurur."

Konuşmaların ardından Tulay ve protokol üyeleri, sembolik açılış hamlesini yaptı.