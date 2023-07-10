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SSK - Bağ-Kur ve en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Ne zaman yatacak?

SSK - Bağ-Kur ve en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Ne zaman yatacak?

Zamlı emekli maaşlarının ne zaman yatacağı, emekli aylıklarına ne kadar zam yapılacağı ve zamnlı ememkli maaşlarının ne zaman yatırılacağı merak ediliyor. Peki, 2023 Zamlı emekli maaşları ne kadar oldu, ne zaman yatacak? SSK - Bağ-Kur ve en düşük emekli maaşı ne kadar? İşte ayrıntılar...

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen emekli maaşlarına yüzde 25 zam teklifi Meclis'te kabul edildi. Zamlı maaş alacakları tarihi merak eden SSK ve Bağ-Kur emeklileri, tahsis numaralarına göre emekli maaşı ödeme günlerini sorguluyor. Emekliler emekli aylıklarına ne kadar zam yapılacağını merak ediyor. Peki, 2023 Zamlı emekli maaşları ne kadar oldu, ne zaman yatacak? SSK - Bağ-Kur ve en düşük emekli maaşı ne kadar?

Emekli maaşı ne kadar oldu?

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen en düşük memur maaşını 22 bin 17 TL’ye çıkaran, emekli aylıklarında yüzde 25 zam öngören kanun teklifi Komisyon’da kabul edildi.

Buna göre; Emekli maaşlarına temmuz ayından itibaren yüzde 25 zam yapılacak.

Emekli zammından kimler yararlanacak?

Memur, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 25 zam verilecek. Yüzde 25 zamdan 2023 yılından önce ve 2023 Ocak ayında emekli aylığı bağlanmış kişiler yararlanabilecek.

Emekli maaşı zammı düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlanması sonrası zamlı maaşların 17 Temmuz tarihinden itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı emekli zammıyla ilgili çalışmalarını tamamladıktan sonra konunun Meclis’e taşınması bekleniyor. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşüldükten sonra emekli zammı Resmi Gazete’de yayınlanacak ve yürürlüğe girecek.

Emekli maaşlarının önümüzdeki aydan itibaren zamlı olarak hesaplara yatması bekleniyor.

SSK emeklilerine tahsis numarasına göre maaşlar

9 olanlar her ayın 17’sinde,

7 olanlar 18’inde,

5 olanlar 19’unda,

3 olanlar 20’sinde,

1 olanlar ayın 21’inde yatacak.

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