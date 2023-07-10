Kilis'te terör örgütü PKK/YPG operasyonunda 1 kişi tutuklandı

KİLİS'te silahlı terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda 1 şüpheli tutuklandı.

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İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, şüpheli F.H'nin geçmiş dönemde Suriye'de silahlı terör örgütü PKK/YPG içerisinde faaliyet gösterdiği, sonrasında yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı ve faaliyetlerine devam etme arayışında olduğu bilgisine ulaşıldı.

Zanlı, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.

Çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan F.H. Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.