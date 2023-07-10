Anadolu Yıldızlar Ligi'nde Karate Yarı Final Müsabakaları Sona Erdi

Afyonkarahisar Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda 300 sporcunun katılımıyla gerçekleşen Yıldızlar Karate Yarı Final Müsabakaları tamamlandı.

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Afyonkarahisar'da Anadolu Yıldızlar Ligi kapsamında düzenlenen Karate Yarı Final Müsabakaları, Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda yoğun bir katılımla sona erdi. Toplamda 300 sporcu, müsabakalara katılarak yeteneklerini sergiledi.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, müsabakalara katılan tüm sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Kasapoğlu, genç karatecilerin gösterdikleri mücadelelerden ötürü etkilendiğini belirtti. Ayrıca, Anadolu Yıldızlar Ligi'nin genç sporcular için önemli bir platform olduğunu vurgulayarak, sporun yaygınlaşmasına katkıda bulunacağını ifade etti.

Dereceye giren sporculara ödülleri; Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ve Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen tarafından takdim edildi