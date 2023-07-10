BIST 6.265
DOLAR 26,09
EURO 28,58
ALTIN 1.605,55
HABER /  SPOR

Anadolu Yıldızlar Ligi'nde Karate Yarı Final Müsabakaları Sona Erdi

Anadolu Yıldızlar Ligi'nde Karate Yarı Final Müsabakaları Sona Erdi

Afyonkarahisar Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda 300 sporcunun katılımıyla gerçekleşen Yıldızlar Karate Yarı Final Müsabakaları tamamlandı.

Abone ol

Afyonkarahisar'da Anadolu Yıldızlar Ligi kapsamında düzenlenen Karate Yarı Final Müsabakaları, Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda yoğun bir katılımla sona erdi. Toplamda 300 sporcu, müsabakalara katılarak yeteneklerini sergiledi.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, müsabakalara katılan tüm sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Kasapoğlu, genç karatecilerin gösterdikleri mücadelelerden ötürü etkilendiğini belirtti. Ayrıca, Anadolu Yıldızlar Ligi'nin genç sporcular için önemli bir platform olduğunu vurgulayarak, sporun yaygınlaşmasına katkıda bulunacağını ifade etti.

Dereceye giren sporculara ödülleri; Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ve Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen tarafından takdim edildi

ÖNCEKİ HABERLER
Doktor uyarıyor: Kulaklara zarar veren 7 şeye dikkat!
Doktor uyarıyor: Kulaklara zarar veren 7 şeye dikkat!
SSK - Bağ-Kur ve en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Ne zaman yatacak?
SSK - Bağ-Kur ve en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Ne zaman yatacak?
Kilis'te terör örgütü PKK/YPG operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Kilis'te terör örgütü PKK/YPG operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Muğla ve İzmir'de orman yangınları çıktı! Yoğun duman görülüyor, vatandaşlar denizden tahliye ediliyor
Muğla ve İzmir'de orman yangınları çıktı! Yoğun duman görülüyor, vatandaşlar denizden tahliye ediliyor
Ali Babacan'dan Ekonomik ve Sosyal Konsey çağrısı
Ali Babacan'dan Ekonomik ve Sosyal Konsey çağrısı
Amasya'da kadınların işlediği kara salyangozu AB ülkelerine ihraç ediliyor
Amasya'da kadınların işlediği kara salyangozu AB ülkelerine ihraç ediliyor
2023 MSB Temmuz-Aralık yeni bedelli ücreti açıklandı mı? Zamlı bedelli askerlik ücreti kaç TL?
2023 MSB Temmuz-Aralık yeni bedelli ücreti açıklandı mı? Zamlı bedelli askerlik ücreti kaç TL?
Putin-Prigojin sürprizi şaşırtan gelişmeyi Peskov açıkladı
Putin-Prigojin sürprizi şaşırtan gelişmeyi Peskov açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa Birliği önerisine Yeniden Refah Partisi'nden itiraz geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa Birliği önerisine Yeniden Refah Partisi'nden itiraz geldi
Tekirdağ'da kaza yapan otomobil yandı, sürücüsü öldü!
Tekirdağ'da kaza yapan otomobil yandı, sürücüsü öldü!
Zonguldak'ta denize sürüklenen atıklar limanda kirliliğe yol açtı!
Zonguldak'ta denize sürüklenen atıklar limanda kirliliğe yol açtı!
Tanju Özcan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı: Böyle giderse CHP baraj altında kalacak
Tanju Özcan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı: Böyle giderse CHP baraj altında kalacak