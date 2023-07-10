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Stoltenberg'ten Erdoğan'ın AB üyeliği açıklamasıyla ilgili değerlendirme

Stoltenberg'ten Erdoğan'ın AB üyeliği açıklamasıyla ilgili değerlendirme

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Türkiye'nin AB üyeliği isteğini destekliyorum" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi öncesi yaptığı açıklamada, "Bize verilen sözlerin tutulmasını istiyoruz. Önce Avrupa Birliği'nde Türkiye'nin önünü açın biz de İsveç'in önünü açalım." ifadelerini kullanmıştı.

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NATO Zirvesi, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenecek. Son yılların en önemli NATO Zirveleri arasında gösterilen liderler buluşmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılmak için Vilnius'a gitti.

Toplantının iki önemli ana maddesi bulunuyor; Ukrayna savaşı ve İsveç'in NATO'ya üyeliği.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vilnius'a doğru yola çıkmadan havalimanında yaptığı açıklamada, "Bize verilen sözlerin tutulmasını istiyoruz. Önce Avrupa Birliği'nde Türkiye'nin önünü açın biz de İsveç'in önünü açalım. 50 yıldır AB kapısında bekletilen bir Türkiye var." dedi.

Stoltenberg'ten AB açıklaması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Stoltenberg, "Türkiye'nin AB'ye üyelik isteğini destekliyorum." ifadelerini kullandı.

NATO Genel Sekreteri, "İsveç'i mümkün olan en kısa sürede üye yapmak için çok çalışıyoruz. Vilnius'ta İsveç ile ilgili olumlu karar çıkması hala mümkün" diye konuştu.

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