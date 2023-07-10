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Beltur Otel nerede, nasıl gidilir? Beltur Otel Büyükada otel fiyatları günlük kaç para?

Beltur Otel nerede, nasıl gidilir? Beltur Otel Büyükada otel fiyatları günlük kaç para?

Büyükada'da BELTUR Resorts&SPA oteli hakkında araştırmalar hızlandı. İBB'nin oteli olarak hizmete sunulan Büyükada'da BELTUR Resorts&SPA'nın nerede olduğu, nasıl gidildiği ve fiyatlarının nasıl olduğu merak ediliyor. Peki, Beltur Otel nerede, nasıl gidilir? Beltur Otel Büyükada fiyatları nasıl? İşte ayrıntılar...

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Ekrem İmamoğlu'nun açılışını yaptığı İBB'nin oteli olan Beltur Otel'in nerede olduğu, nasıl gidildiği ve fiyatlarının nasıl olduğu merak ediliyor. Peki, Beltur Otel nerede, nasıl gidilir? Beltur Otel Büyükada fiyatları nasıl?

Beltur Otel nerede?

Beltur Otel, İstanbul'da yer alan Büyükada'dadır.

Beltur Otel'e nasıl gidilir?

Büyükada'ya Bostancı'dan 40 dakika, Maltepe'den 20 dakika, Kadıköy'den ise 1 saat 10 dakika süren deniz yolculuğuyla ulaşılabilir. Ayrıca, Kabataş-Beşiktaş-Eminönü'nden kalkan tarifeli seferlerle 1 saat 40 dakika süren bir seyahat sonrası Büyükada'ya varılabilir.

Büyükada merkezden BA-4 Maden İETT elektrikli araçlarıyla veya ada taksileriyle 10 dakikalık bir mesafe kat edilerek otele ulaşılabilir.

Alternatif olarak, deniz taksi kullanarak doğrudan otel iskelesine ulaşmak da mümkündür.

Beltur Otel Büyükada fiyatları nasıl?

Otel Büyükada Resort & SPA Beltur, misafirlerine unutulmaz bir deneyim sunmak için Restoran, Snack Bar, Kafe, Dondurma, Spa ve Spor Salonu, Toplantı Odası, Amfi Tiyatro, Çocuk Parkı, Plaj ve Açık Havuz gibi olanaklarla donatılmıştır. 24 saat açık resepsiyon, oda servisi, kuru temizleme ve çamaşır yıkama servisi gibi imkanlarla da tüm ihtiyaçlara yanıt veriyor.

Beltur Restoran, sabah 07.00’dan akşam 23.00’a kadar haftanın her günü deniz ve bahçe manzaralı muhteşem bir atmosferde, yerel ve uluslararası mutfaklardan özenle seçilmiş lezzetleri sunmaktadır. Kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeği servisi mevcuttur.  

Beltur Snack Bar, deniz manzarası eşliğinde lezzet dolu yiyecek ve içecek servisi sunmaktadır.. Yaz sezonunda her gün hizmet vermektedir.  

Beltur Dondurma, doğa ile iç içe ve deniz manzaralı konumuyla yaz sezonunda misafirlerini dondurma seçenekleriyle karşılamaktadır. Sunduğu lezzetlerle otel misafirlerine tatlı bir dokunuş katar.

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