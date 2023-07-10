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Fahrettin Koca'dan selden etkilenen Devrek Devlet Hastanesi'yle ilgili açıklama

Fahrettin Koca'dan selden etkilenen Devrek Devlet Hastanesi'yle ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, selden etkilendikten kısa bir aranın ardından hizmet vermeye başlayan Devrek Devlet Hastanesi'ne başvuranların arasında selden etkilenmiş herhangi bir hastanın bulunmadığını açıkladı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Zonguldak'ta selden etkilenen Devrek Devlet Hastanesi acil servisi kısa bir aradan sonra hizmet vermeye başladı. Başvurular arasında selden etkilenmiş hastamız bulunmuyor. Gökçebey ilçesinde su baskını sebebiyle kurulan acil müdahale ünitesine sınırlı sayıda hasta başvurmuş, bunlar arasında selden etkilenme nedeniyle acil müdahale ünitemize başvuran hasta olmamıştır. 1 hasta ise KOAH nedeniyle sevk edilmiştir" ifadelerine yer verdi.

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