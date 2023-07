Kemal Kılıçdaroğlu yine 'erken seçim' dedi! Koltuğu korumak için mi?

CHP'de 'Değişim' isteyenler güçlenirken CHP lideri Kemal kılıçdaroğlu, 'erken seçim' iddiasına sarıldı. 14 Mayıs'a kadar sık sık erken seçim iddiasında bulunan ama hiçbiri doğru çıkmayan Kılıçdaroğlu, "Türkiye her an bir erken seçime gidebilir, biz her koşulda hazırlıklı olmalıyız" çıkışıyla CHP'de değişim isteyenleri bastırmaya, CHP ile ilgili tartışmaların üzerini örtmeye çalıştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye her an bir erken seçime gidebilir, biz her koşulda hazırlıklı olmalıyız" iddiasında bulundu. Genel başkanlığı bırakıp bırakmayacağı sorusuna "Yeri ve zamanı geldiğinde gereği yapılacaktır. Bundan hiç kimse endişe etmesin…" cevabı veren kılıçdaroğlu, zamanını ise söylemedi. Independent Türkçe'den Ali Kemal Erdem'in sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde ittifak olup olmayacağı sorusuna da cevap verdi. İşte Kılıçdaroğlu'nun cevap verdiği sorulardan bazıları...

- Yerel seçimde yine ittifak kurulacak mı? İttifak olmadan AK Parti'yi alt etmeniz mümkün mü?

- AK Parti, en çok oy kaybeden parti. Bunu Erdoğan da çok iyi biliyor. Kaybının görmezden gelinmesini istiyor. Dikkat edin hep bu çaba içinde… Biz bunun farkındayız… Yerel seçimlerin ayrı dinamikleri var. Partiler birlikte hareket edebilecekleri gibi ayrı ayrı da seçimlere girebilirler. Bunu zaman gösterecek. Ancak biz yerel seçimlere çok iddialı olarak hazırlanacağız.

CHP liderliğini ne zaman bırakacak?

- Kafanızda CHP Genel Başkanlığı'nı bırakmaya yönelik bir takvim var mı?

Yeri ve zamanı geldiğinde gereği yapılacaktır.

- Partide size en yakın isimlerden değişim çağrıları geldi. Engin Altay ve Bülent Tezcan gibi. Özellikle Tezcan, size yakınlığıyla bilinen bir isimdi. Bu çıkışını nasıl değerlendirdiniz? Kendisine bir kırgınlığınız var mı? Sonrasında bir görüşmeniz oldu mu?

- Bundan da hiç kimse endişe etmesin… Partide gerçek anlamda yenilenmenin kapılarını sonuna kadar açacağım. Bunun için gerekli kararlar alındı zaten. Tüzük değişikliği ile ilgili çalışmalar devam ediyor, örgütün talepleri birebir alınıyor…

CHP'nin bölünme tehlikesi var mı?

- Yerel seçimlere 8 ay kaldı. Belediye başkanlarının Kılıçdaroğlucu - Ekremci diye bölündükleri iddia ediliyor. Kurultay sürecinde bu bölünmenin daha da belirginleşeceği öngörülebilir. CHP'nin bölünmesi tehlikesini görüyor musunuz?

- Yıllardır söylüyorum. Ki bunu kamuoyu önünde de söyledim. Kişi endeksli bir politika asla doğru değildir. 100 yıllık bir parti bir kişiye asla teslim edilemez. Hiç kimse "Kemalci" olmasın. Ama hepimiz demokrasiden yana, emekten, alın terinden yana, haktan hukuktan adaletten yana olmalıyız. CHP 100 yıllık tarihinde kurumsal rüştünü ispat etmiş bir partidir… CHP'de kişi endeksli bir politika olmaz…

- Tüzük kurultayının önce geleceği ifade ediliyor… Önce normal kongre mi yoksa tüzük kongresi yapılacak? Kongrelerin yerel seçim sonrasına kalma ihtimali var mı? Takvim nasıl işleyecek?

- Bir tüzük değişikliğine ihtiyacımız var. Bunu yapacağız. Bu konuda tüm partililerimizden görüş alıyoruz. Ayrıca program değişikliğine de ihtiyacımız var. Bu konuda da yapılan güzel çalışmalar var. Yetiştirebilirsek bu çalışmayı da kamuoyunun tartışmasına açmayı düşünüyoruz.

"Türkiye her an bir erken seçime gidebilir"

- Türkiye'de bir erken seçim ihtimali var mı? İktidar 5 yıl kesintisiz devam edebilir mi?

- Türkiye her an bir erken seçime gidebilir. Biz her koşulda hazırlıklı olmalıyız…

- AK Parti, başkanlık sistemini getirirken "sol bu ülkede bir daha iktidar olamaz" diyordu. Sizce sol bu ülkede bir daha bu sistemde iktidar olamaz mı?

- Getirilen ucube sistemin maliyetini toplum yaşadı ve ağırlaşarak da yaşamaya devam ediyor. Türkiye şu anda bir ekonomik soykırımla karşı karşıyadır. Demokrasiden yana olanların iktidar beklentilerini göz ardı etmemeliyiz. Toplumu bu beklentilere angaje etmek için çaba göstermeliyiz. Önceliğimiz demokrasi olmalı…