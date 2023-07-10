Pakistan'da muson yağmurları nedeniyle can kaybı 80'e yükseldi!

Kemal Kılıçdaroğlu yine 'erken seçim' dedi! Koltuğu korumak için mi?

Beltur Otel nerede, nasıl gidilir? Beltur Otel Büyükada otel fiyatları günlük kaç para?

SSK - Bağ-Kur ve en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Ne zaman yatacak?