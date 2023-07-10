Beltur Büyükada otel rezervasyonu yapma ekranı, nasıl yapılır?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin iştirak şirketlerinden Beltur tarafından işletilecek Otel Büyükada Resort-SPA BELTUR’un açılması ile vatandaşlar arama motorlarında “Beltur Büyükada otel rezervasyonu nasıl yapılır? Beltur Otel Büyükada fiyatları nasıl?” sorularının cevaplarını araştırmaya başladılar. Peki, Beltur Büyükada otel rezervasyonu nasıl yapılır? Beltur Otel Büyükada fiyatları nasıl? İşte o detaylar…

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Otel Büyükada Resort-SPA BELTUR törenle vatandaşların hizmetine açıldı. Oteli İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin iştirak şirketlerinden birisi olan Beltur işletecek.

Otel Büyükada Resort-SPA BELTUR’un açılışını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu gerçekleştirdi. Ekrem İmamoğlu konuşmasında “Turistleri davet ediyoruz. Turizm acentelerinin, 'Adalar'ın tadına varılmalı' dendiğinde ilk adreslerinden birisi olacağına da yürekten inanıyorum.” İfadelerini kullandı. Otel Büyükada Resort-SPA BELTUR daha önce Kartal Belediyesi sosyal tesisleri olarak kullanılıyordu.

İBB tarafından satın alınarak otel haline getirilen tesis 25 bin metrekare içerisinde yer alıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi satın aldığı tesisi tamamen yeniledi. Tesis içerisinde toplam 58 adet oda bulunuyor. Bunların haricinde tesis içerisinde birçok sosyal alanda yer alıyor. Otel Büyükada Resort-SPA BELTUR’un açılması ile vatandaşlar arama motorlarında “Beltur Büyükada otel rezervasyonu nasıl yapılır? Beltur Otel Büyükada fiyatları nasıl?” sorularının cevaplarını araştırmaya başladılar. İşte Beltur Büyükada Resort-SPA BELTUR hakkında merak edilen detaylar…

Otel Büyükada rezervasyonu nasıl yapılır?

Beltur Büyükada Otele rezarvasyon yaptırmak isteyen vatandaşların 0216 222 28 28 numaralı telefonu arayarak yer ayırtmaları yaptırmaları gerekmekte. Rezervasyon hakkında detaylı bilgilere beltur.istanbul adlı internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

Otel Büyükada fiyatları nasıl?

Beltur.istanbul internet sitesinde yer alan bilgilere göre: Doğa ile iç içe zaman geçirmeyi ve konaklamayı sevenler için eşsiz bir konum olarak kendine yer edinecek otel ayrıca Beltur Restoran, Havuz ve Plaj ile günübirlik misafirlerine hizmet etmektedir. Toplantı ve davetlerin de vazgeçilmez noktası olarak kullanılacak otel, bu yaz kapılarını ilk misafirlerine 14 Temmuz itibariyle açıyor.

Beltur Otel Büyükada fiyatları hakkında henüz detaylı bir açıklama yapılmadı. Ücretlerin 14 Temmuz’da sonra yapılacak açılıştan sonra belli olacağı tahmin ediliyor.

Otel Büyükada nasıl gidilir?

Beltur Otel Büyükada’ya Bostancı’dan 40 dakika, Maltepe’den 20 dakika, Kadıköy’den ise 1 saat 10 dakika süren deniz yolculuğu ile ulaşılabiliyor. Şehir Hatları’nın Kabataş-Beşiktaş-Eminönü'nden kalkan tarifeli seferleri ile 1 saat 40 dakika süren yolculuğun ardından Büyükada’ya ulaşabilirsiniz.

Deniz yolculuğuna alternatif olarak deniz taksiyi kullanarak da Büyükada’ya ulaşabilirsiniz.

Büyükada merkeze geldikten sonra BA-4 Maden İETT elektrikli araçları ile veya ada taksi ile 10 dakika içerisinde otele ulaşabilirsiniz. Dilerseniz adada yürüyüş yaparak da otele gelebilirsiniz.

Otel Büyükada oda tipleri nasıl?

Beltur’da yer alan bilgilere göre: 26 adet 1+1 Deniz Manzaralı ve Teraslı Oda

30 adet 1+0 Bahçe ve Kısmi Deniz Manzaralı Oda

2 Adet Engelli Odası

Oda Özellikleri

Klima Isı ve ses Yalıtımı, Mini Bar, Çalışma Masası (Belirli Odalarda), Kahve ve Çay Makinası (Belirli Odalarda), Saç Kurutma Makinası, Smart TV, Telefon, Anti Alerjik Yatak Takımı, Havlu ve Bornoz Banyo/Bakım Ürünleri, Bebek Yatağı (Belirli Odalarda), Kablosuz İnternet, Seccade, Mini Kasa, Günlük Kat Hizmetleri