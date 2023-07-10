Uluslararası Halı ve Zemin Kaplama Fuarı "DOMOTEX Turkey" başladı

Antalya'da Uluslararası Halı ve Zemin Kaplama Fuarı "DOMOTEX Turkey" ziyaretçilerine kapılarını açtı.

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Hannover Fairs Turkey Fuarcılık tarafından geçtiğimiz yıllarda Gaziantep'te düzenlenen fuar, Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'nin (OFM) deprem yardımlarında lojistik üs olarak kullanılması nedeniyle ANFAŞ Antalya Fuar Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Fuarda, sektörün önde gelen firmalarının yanı sıra uluslararası pazara açılmak isteyen yerli üreticiler ve Amerika, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Çin, Güney Kore, Hindistan, İran, Özbekistan, Pakistan ve Ürdün'den uluslararası katılımcı firmalar yer aldı.

Fuarın açılışında konuşan Hannover Fairs Turkey Genel Müdürü Annika Klar katılımcılara teşekkür ederek, fuarın dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerle konaklama, gıda, turizm ve eğlence gibi kentteki birçok sektöre katkı sunacağını belirtti.

DOMOTEX Global Direktörü Sonia Wedell Castellano ise Türkiye'de ve dünyada halı ticaretinin giderek büyüdüğünü söyledi.

Son yıllarda sürdürülebilirliğin önem kazandığına dikkati çeken Castellano, "Sürdürülebilirlik, insanoğlu için hayati bir öneme sahiptir. Üretilen, tedarik edilen her ürün ve hizmet çevre dostu, sürdürülebilir olmalıdır. Bu nedenle bu yıl fuarımız 'Sürdürülebilirlik ve Geri Dönüşüm' konusuna odaklanıyor. Fuarımızda birçok katılımcımız çevre dostu ürünlerini sergileyecek. Fuarda bambu lifi, pamuk, yün ve jüt gibi sürdürülebilir malzemelerden yapılmış çevre dostu halı ve kilimlerin yanı sıra geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilmiş esnek zemin kaplamaları, antibakteriyel ve yeni nesil sudan etkilemeyen lüks vinil karoları keşfedebilirsiniz." diye konuştu.

İran Tekstil Endüstrileri Birliği Başkan Yardımcısı Shahin Kazemi de, fuarın İran'ın halı ve halıfleks ihracat hacmini yeniden artırmak için önemli bir rol oynadığını dile getirdi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkan Yardımcısı Fatih Kabadayı ise Türkiye'nin makine halısı üretiminde Çin'den sonra dünyanın en büyük oyuncularından biri olduğuna dikkati çekti. Türkiye halı ihracatında makine halısının ilk sırada yer aldığını aktaran Kabadayı, sektörün hızla büyümeye devam ettiğini aktardı.

Antalya ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı da, katılımcıları Antalya'da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını kaydetti.

Fuar, 13 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek.