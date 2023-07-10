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ABD'den Türkiye'nin AB üyeliğine tam destek! Erdoğan resti çekmişti...

ABD'den Türkiye'nin AB üyeliğine tam destek! Erdoğan resti çekmişti...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO liderler zirvesine giderken "Gelin siz AB kapılarını açın biz de Litvanya'da olduğu gibi İsveç için de NATO'nun kapılarını açalım..." resti çekti. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada 'Türkiye'nin AB üyeliği arzusunu destekliyoruz' denildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vilnius'ta 10-12 Temmuz'da düzenlenecek olan NATO Zirvesine katılmak üzere Litvanya'ya gitmeden önce Atatürk Havalimanı Devlet Konukevinde açıklamalarda bulundu. Erdoğan NATO liderlerine, "Gelin siz AB kapılarını açın biz de Litvanya'da olduğu gibi İsveç için de NATO'nun kapılarını açalım..." teklifi yaptı. 

Erdoğan'ın AB açıklamasına NATO Genel Sekreteri'nin ardından Beyaz Saray'dan da yanıt geldi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada 'Türkiye'nin AB üyeliği arzusunu destekliyoruz' denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ne demişti?

Erdoğan açıklamasında şu ifadelerine yer vermişti; '50 yılı aşkın zamandır Avrupa Birliği kapısında bekletilen bir Türkiye var. Ve şu anda NATO üyesi ülkelerin hemen hemen tamamı AB üyesidir. Türkiye'yi Avrupa Birliği kapısında 50 yılı aşkın zamandır bekleten bu ülkelere buradan sesleniyorum. Ama aynı zamanda Vilnius'da da sesleneceğim. Önce gelin Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde önünü açın ondan sonra biz de Finlandiya ile ilgili nasıl onun önünü açtıysak, İsveç'in de önünü açalım.'

NATO Genel Sekreteri ne cevap verdi?

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne saatler kala kameralar karşına geçen NATO Genel sekreteri Jens Stoltenberg "Türkiye'nin AB'ye katılma hedefini destekliyorum. İsveç'i NATO'ya sokmak için çok çalışıyoruz. İsveç'in üyeliği konusunda Vilnius zirvesinde olumlu bir karara varmak hala mümkün." ifadelerini kullanmıştı.

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