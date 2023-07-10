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Memur Sen'den 22 bin liraya yükseltilen maaş artışıyla ilgili açıklama: Alım gücünü ikame etmekten uzak

Memur Sen'den 22 bin liraya yükseltilen maaş artışıyla ilgili açıklama: Alım gücünü ikame etmekten uzak

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Biz emeğimizin karşılığının peşindeyiz, maaş ya da ücret yarışı içinde değiliz. Son zamanlarda yapılan ücret artışları yerinde ise de kaybı karşılamaktan, alım gücünü ikame ve idame etmekten uzak." ifadelerini kullandı.

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Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, en düşük devlet memuru maaşının 22 bin liraya yükseltildiğini anımsattı.

Memur maaş skalasının yeniden düzenlenmesini, çarpıklıkların giderilmesini ve bozulan çalışma barışının düzeltilmesini istediklerini belirten Yalçın, şunları kaydetti:

"Şimdilik skalaya dokunmadan sadece maaşlarda artışa gidildi. Bozulan ücret skalasından kaynaklı çalışma barışı sorunu devam ediyor. Sosyal diyalog mekanizmaları olan kurum idari kurulları, Kamu Personel Danışma Kurulu ve toplu sözleşme masası sorunların gerçek, kalıcı ve yapıcı çözüm adresleridir. Bu tarz düzenlemeleri toplu sözleşmeye ek protokolle yapalım, daha fazla stresi memurun üzerine yüklemeyelim."

Enflasyonun sabit gelirlilerin alım gücünü düşürdüğüne dikkati çeken Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

"Kıyas peşinde değiliz, emeğimizin değerini başkalarının aldıklarıyla değil, işimizle ve alın terimizle ölçüyoruz. İçinde bulunduğumuz enflasyonist ekonomik dinamikler, en çok ücretli kesimleri olumsuz etkiliyor. Çalışanların isimleri farklı olsa da soyadları aynıdır, emekçidir. Biz emeğimizin karşılığının peşindeyiz, maaş ya da ücret yarışı içinde değiliz. Son zamanlarda yapılan ücret artışları yerinde ise de kaybı karşılamaktan, alım gücünü ikame ve idame etmekten uzak."

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