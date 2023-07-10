Kremlin açıkladı: Darbe girişiminden sonra Putin ve Wagner lideri Prigojin, 3 saat görüştü

RUSYA'da paralı asker grubu Wagner'in darbe girişiminden 5 gün sonra Rusya lideri Vladimir Putin ile Wagner lideri Yevgeni Prigojin'in bir görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Açıklama Kremlin'den geldi...

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Kremlin, paralı asker grubu Wagner'in ayaklanmasından 5 gün sonra, 29 Haziran'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Wagner lideri Yevgeni Prigojin'in bir görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Putin'in 3 saat süren görüşmeye 35 kişiyi davet ettiğini söyledi. Peskov'un açıklamalarına göre Wagner komutanları 29 Haziran'daki görüşmede Putin'e, "onun askerleri olduklarını ve onun için savaşmaya devam edeceklerini" söyledi.

Görüşmeye Prigojin'in yanı sıra Wagner'in müfreze komutanlarının da katıldığı belirtildi.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandır Lukaşenko, geçen hafta Wagner'in başarısız ayaklanmasından sonra Moskova ile varılan "anlaşmaya" rağmen paralı asker grubu lideri Yevgeni Prigojin'in hâlâ Belarus'a gelmediğini ve Rusya'da olduğunu ifade etmişti.