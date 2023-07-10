CHP'li Mustafa Sarıgül 'genel af' istedi! "Kısmi af olursa sıkıntı olur...!

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'den kapsamlı af talebi geldi. Sarıgül, "Gelin, kapalı-açık cezaevi ayrımı yapmayalım, izinli-izinsiz diye ayırmayalım, Cumhuriyetin 100'üncü yılında yepyeni bir sayfa açalım. Yarı açık cezaevindeki 80 binden fazla kader mahkumunu dışarı bırakıp kapalı cezaevindekileri bunun dışında tutarsak sıkıntı olur” dedi.

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CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, “Gelin, kapalı-açık cezaevi ayrımı yapmayalım, izinli-izinsiz diye ayırmayalım, Cumhuriyetin 100'üncü yılında yepyeni bir sayfa açalım" çağrısı yaptı. CHP'li Sarıgül, TBMM’de basın toplantısı düzenleyerek, Covid-19 izninde bulunan ve denetimli serbestlikten yararlanacak hükümlülere değindi. Sarıgül, yapılan düzenlemenin kapalı cezaevlerinde bulunan hükümlüleri kapsamadığını hatırlatarak şöyle konuştu:

Cumhuriyetin 100. yılında...

“Gelin, kapalı-açık cezaevi ayrımı yapmayalım, izinli-izinsiz diye ayırmayalım, Cumhuriyetin 100'üncü yılında yepyeni bir sayfa açalım. Yarı açık cezaevindeki 80 binden fazla mahkumu dışarı bırakıp kapalı cezaevindekileri bunun dışında tutarsak sıkıntı olur. Sadece ehliyeti alınan 2,5 milyon yurttaşımız var. Birçok esnafımız pandemi dolayısıyla çeklerini, senetlerini ödeyemedi."

"Bir kez daha af talebimizin vicdani bir talep olduğunu ve devletimizin merhametli olduğunu ifade ediyorum. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında hiçbir siyasi nedene bakmaksızın bütün siyasi partilerin bir araya gelip toplumsal barış ve kardeşlik hukuku için kapsamlı bir af çıkarılmasını bekliyorum, talep ediyorum."