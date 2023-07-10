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Bakan Yerlikaya: Zonguldak'ta barajdaki doluluk oranı makul seviyeye indi

Bakan Yerlikaya: Zonguldak'ta barajdaki doluluk oranı makul seviyeye indi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Zonguldak'ta sağanak sonrası meydana gelen sele ilişkin, "45 vatandaşımız mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı. Zarar tespitiyle ilgili çalışmalar başladı,sürüyor. 124 köyümüzde çalışmalarımız aralıksız sürüyor.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Zonguldak'ta sağanak sonrası meydana gelen sele ilişkin açıklama yaptı.

45 vatandaşın mahsur kaldıkları yerden kurtarıldığını söyleyen Yerlikaya, zarar tespitiyle ilgili çalışmaların başladığını ve sürdüğünü ifade etti.

Yerlikaya, 124 köyde de çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirtti.

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