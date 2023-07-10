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Litvanya'da 3'lü görüşme başladı! İsveç kararı ne olacak?

Litvanya'da 3'lü görüşme başladı! İsveç kararı ne olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılarak görüşmelere başladı.

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Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile üçlü bir görüşme gerçekleştirdi. Ayrıca, Erdoğan'ın Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile de bir görüşme yapması planlanıyor. Tüm görüşmeler basına kapalı olarak gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki temaslarına NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson görüşmesi ile başladı. Üçlü zirvede liderler, İsveç'in NATO üyeliğini görüştü

İkinci görüşme AB Konseyi başkanı ile 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zirve kapsamındaki ikinci görüşmesi ise Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile olacak. Erdoğan ile Michel'in görüşmesinin Türkiye saati ile 19.30'da başlaması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki görüşmesi de basına kapalı yapılacak.

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