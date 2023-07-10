BIST 6.270
DOLAR 26,08
EURO 28,67
ALTIN 1.613,03
HABER /  DÜNYA

Kuveyt'te aşırı sıcaklar nedeniyle cenazeler gece defnedilecek

Kuveyt'te aşırı sıcaklar nedeniyle cenazeler gece defnedilecek

Kuveyt'te, yaz mevsiminde aşırı sıcaklar nedeniyle cenazelerin gece saatlerinde toprağa verilmesi yönünde karar alındı.

Abone ol

Ülke medyasında yayımlanan haberlere göre, temmuz ve ağustos aylarında cenazeler gece toprağa verilebilecek.

Kuveyt'te yayın yapan Er-Ray gazetesinin haberinde bu kararın uygulanması için Vakıflar Bakanlığı'ndan fetva alındığı belirtildi.

Cenaze işlerinde kolaylık sağlamak amacıyla definlerin akşam ve yatsı namazları arasındaki vakitte gerçekleşeceği aktarılırken, belediyelerin de vatandaşa aydınlatma ve diğer hizmetleri sunacağı kaydedildi.

ÖNCEKİ HABERLER
15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasında mütalaa açıklandı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasında mütalaa açıklandı
İletişim Başkanı Altun, CHP'li milletvekillerinden manevi tazminat kazandı
İletişim Başkanı Altun, CHP'li milletvekillerinden manevi tazminat kazandı
Litvanya'da 3'lü görüşme başladı! İsveç kararı ne olacak?
Litvanya'da 3'lü görüşme başladı! İsveç kararı ne olacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resti dünya medyasında
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resti dünya medyasında
CHP'li Mustafa Sarıgül 'genel af' istedi! "Kısmi af olursa sıkıntı olur...!
CHP'li Mustafa Sarıgül 'genel af' istedi! "Kısmi af olursa sıkıntı olur...!
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Joe Biden görüşmesinin saati belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Joe Biden görüşmesinin saati belli oldu
Sultangazi'de ormanlık alanda yangın çıktı!
Sultangazi'de ormanlık alanda yangın çıktı!
Kremlin açıkladı: Darbe girişiminden sonra Putin ve Wagner lideri Prigojin, 3 saat görüştü
Kremlin açıkladı: Darbe girişiminden sonra Putin ve Wagner lideri Prigojin, 3 saat görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi paylaşımı
TOFAŞ, ABD'li Omar Prewitt'i kadrosuna kattı
TOFAŞ, ABD'li Omar Prewitt'i kadrosuna kattı
Memur Sen'den 22 bin liraya yükseltilen maaş artışıyla ilgili açıklama: Alım gücünü ikame etmekten uzak
Memur Sen'den 22 bin liraya yükseltilen maaş artışıyla ilgili açıklama: Alım gücünü ikame etmekten uzak
Uluslararası Halı ve Zemin Kaplama Fuarı "DOMOTEX Turkey" başladı
Uluslararası Halı ve Zemin Kaplama Fuarı "DOMOTEX Turkey" başladı