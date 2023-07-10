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Fenerbahçe Alexander Djiku’yu kadrosuna kattığını açıkladı

Fenerbahçe Alexander Djiku’yu kadrosuna kattığını açıkladı

Fenerbahçe, son olarak Fransız ekibi Strasbourg'da oynayan Ganalı milli stoper Alexander Djiku’yu kadrosuna kattığını açıkladı.

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Fenerbahçe, Fransız asıllı Ganalı milli stoper Alexander Djiku’yu 3+1 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

Sarı-Lacivertli kulüpten konu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

 "Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imza töreninde Yöneticimiz Selahattin Baki ile Sportif Direktörümüz Mario Branco da yer aldı.

Alexander Djiku’ya ‘Ailemize hoş geldin’ diyor;  Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."

2019/20 sezonunun başında Caen'den Strasbourg'a transfer olan 28 yaşındaki futbolcu, kulübüyle 127 karşılaşmaya çıkarken, 4 gol ve 3 asistlik performans sergilemişti. 

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