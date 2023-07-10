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Fenerbahçe golcü Umut Nayir ile anlaştı

Fenerbahçe golcü Umut Nayir ile anlaştı

Fenerbahçe, kadrosuna katmak için uzun zamandır görüşmeler yaptığı Umut Nayir transferinde mutlu sona ulaştı.

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Fenerbahçe, geçen sezon Hangikredi Ümraniyespor’da kiralık olarak forma giyen Umut Nayir ile anlaştı. 

TRT Spor'un haberine göre; Sarı-lacivertli kulüp, bonservisi Eyüpspor'da bulunan golcü oyuncu Umut Nayir ile resmi sözleşme imzaladı.

Geçen sezon Süper Lig'de ortaya koyduğu başarılı performans ile dikkat çeken Umut Nayir, 17 gol kaydederek ligin en fazla gol atan yerli oyuncusu oldu. Milli futbolcu, son olarak Galler maçında kilidi açan golü kaydederek ay yıldızlıların 3 puana ulaşmasında etkin rol oynadı.

30 yaşındaki oyuncu, daha önce Beşiktaş forması da terletmişti. 

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