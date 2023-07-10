Meteoroloji peş peşe sıcaklık için o illeri uyardı!

Şiddetli yağışların ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) peş peşe uyarılar geldi. Son tahminlere göre yurda giriş yapacak olan sıcak hava dalgasıyla birlikte sıcaklıklarda 10 derecelik artış yaşanacak.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara ve Karadeniz'i etkisi altına alan şiddetli yağışların ardından yeni bir tahmin raporu yayımladı. Rapora göre; yarın yurda giriş yapması beklenen sıcak hava dalgasıyla birlikte sıcaklıklarda 10 derece birden artış yaşanacak.

Hafta ortasından itibaren sıcaklıkların Marmara, Ege ve Akdeniz'de mevsim normallerinin 5-10 derece, diğer bölgelerde 2-6 derece üzerine çıkması bekleniyor.

Meteoroloji saat vererek uyardı

Sıcak hava dalgası nedeniyle, Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde yaşayan, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere tüm vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11.00-16.00 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.

Önümüzdeki günlerde bazı illerde beklenen sıcaklıklar şöyle:

Ankara 31-35, İstanbul 32-36, İzmir 36-40, Edirne 37-41, Çanakkale 36-39, Muğla 36-40, Adana 38-42, Antalya 37-43, Kayseri 30-32.