Stoltenberg: Erdoğan, İsveç'in üyeliğinin onaylanması için kararı Meclis'e götürecek

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Vilnius'ta yapılacak NATO zirvesi öncesinde yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsveç'in NATO'ya katılma teklifini TBMM'ye iletmeyi kabul ettiğini söyledi.

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Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde kritik bir toplantı yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson üçlü zirvede bir araya geldi. Toplantının ana gündem maddesi İsveç'in NATO üyeliği oldu.

İsveç ile mutabakata varıldı

Türkiye, İsveç ve NATO görüşmesinde, Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya Katılım Protokollerini TBMM'ye sevk edeceği ve onaylanması için yakın işbirliği içinde olacağı bildirildi. Toplantının ardından kameralar karşısına geçen NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türkiye ile mutabakata varıldığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanması için kararı Meclis'e götüreceğini söyledi.

Stoltenberg'in açıklamalarından satır başları şekilde:

"Sayın Erdoğan, İsveç'in üyeliği konusunda kararını verdi. Bu bizim ortak açıklamamızda var. Bu aslında bir müzakere değil. İsveç'in yapmış olduğu kanun değişikliklerinin hayata geçirilmesi, Madrid'deki taahhütlerin hayata geçirilmesi ile alakalı. Türkiye İsveç'in katılım protokolünü TBMM'ye sunmaya karar vermiştir deniliyor. Neticede baktığımız zaman, daha önce mutabık kaldığımız farklı unsurların hayata geçirilmesi söz konusu. Türkiye ve İsveç'in endişelerini göz önüne alarak ortak bir yol bulduk."