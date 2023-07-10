Bakan Koca duyurdu: Fatsa'da selde bir kişi kayboldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ordu'nun Fatsa ilçesinde yağış nedeniyle meydana gelen selde bir kişinin kaybolduğunu, arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

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Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Ordu Fatsa'da yoğun yağış nedeniyle meydana gelen selde 1 vatandaşımızın kaybolduğu bilgisini almamız üzerine olay yerine acilen 1 ambulans ve 2 UMKE ekibi görevlendirilmiştir. Arama ve kurtarma çalışmaları devam etmektedir.

İlçedeki sağlık kurumlarında afet kaynaklı herhangi bir sorun bulunmuyor. Fatsa halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz."