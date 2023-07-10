Ordu'da sağanak: Mahsur kalan 47 kişi tahliye edildi

Ordu Valisi Tuncay Sonel, sağanak nedeniyle mahsur kalan 47 kişinin bulunduğu yerlerden tahliye edildiğini söyledi.

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Sonel, iki gündür aralıklarla devam eden sağanakla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, Ordu'ya, Karadeniz'e ve Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Şiddetli yağışların başladığı ilk günden itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan riyasetinde, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın talimatlarıyla sahada olduklarını belirten Sonel, "Devletimizin bütün imkanlarıyla, Büyükşehir Belediyemizle, 19 ilçemizle, milletimizle el ele selin ve heyelanın, şiddetli yağışların yaralarını kısa sürede sarmaya çalıştık." diye konuştu.

Perşembe'ye metrekareye 130 kilogram yağış düştü

Altınordu'ya metrekareye 92, Fatsa'ya 120 ve Perşembe ilçesine de 130 kilogram yağış düştüğünü vurgulayan Sonel, "Allah'a çok şükür can kaybı yok. 3 vatandaşımızı, bunlardan biri 15 yaşında gencimizi AFAD'dan arkadaşlarımız kurtardı, sağlık durumları gayet iyi." ifadesini kullandı.

Kentte sel ve heyelanın bilançosu

Sonel, Ordu'da 351 iş yeri, 32 konut, 35 aracın sel ve heyelandan etkilendiğini anımsatarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hasar tespit komisyonlarımızı ilk gün itibarıyla kurmuş olduk ve esnaflarımız ile iş yerleri dolaşıldı. Zararları tespit edildi. Devletimiz güçlü, devletimizin şefkatini ve sıcaklığını vatandaşlarımıza göstermeye gayret ediyoruz. Yağışların olduğu ilk günden itibaren tüm ekiplerimizle beraber sahadayız. Ordu-Samsun Karayolu Altınordu geçişinde sahil yolunda heyelandan dolayı çok ciddi bir tehlike vardı, kapanmıştı. Karayolları teşkilatımız çok güzel bir çalışma ile orayı açtı. Ordu-Giresun sahil yolumuz Gülyalı geçişinde de heyelan vardı. Orada da arkadaşlarımız güzel bir çalışma yaptı. Oradaki hattımız da açık."

Karadeniz-Akdeniz Yolu'nu heyelan nedeniyle trafiğe kapattıklarının altını çizen Sonel, "Trafiği Gölköy ilçesi üzerinden verdik. Yani trafikte bir aksama yok ama işimizi sağlam yapmamız lazım. Şimdi de oranın açılması için arkadaşlarımızla beraber çalışıyoruz. Büyük bir felaket ki her köprü başına iş makineleri koyduk, ağaç kütüklerini temizlemek için. Hep birlikte bu selin ve heyelanın zararlarını en az şekilde gidermek için el birliğiyle çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Sonel, yapılan çalışmalara değinerek, "Ordu genelinde Altınordu ilçemizde risk altında olan 3 evden 12 vatandaşımız, Fatsa ilçemizde de risk altında olan 10 evde 35 vatandaşımız olmak üzere toplamda 47 vatandaşımız AFAD ekiplerimiz tarafından güvenli yerlere yerleştirildi. Risk altında olan evleri tahliye ediyoruz ki Allah muhafaza bir sıkıntı yaşamayalım." dedi.