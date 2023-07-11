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İsveç Başbakanı Kristersson: Çok mutluyum

İsveç Başbakanı Kristersson: Çok mutluyum

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya katılım protokollerini TBMM'ye sevk etme kararının ardından, "Çok mutluyum, İsveç için güzel bir gün" açıklamasında bulundu.

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İsveç Başbakanı Kristersson: Türkiye ve Finlandiya ile imzaladığımız üçlü mutabakatın tüm maddelerini yerine getirmeye devam edeceğimize söz verdik

Çok mutluyum, İsveç için güzel bir gün. NATO üyeliği konusunda büyük bir adım atıyoruz. Yeni güvenlik anlaşmasında, üçlü mutabakatın ötesinde herhangi bir söz vermedik

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