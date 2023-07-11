CHP'de bir belediye başkanı daha 'değişim' istedi! Kılıçdaroğlu bırakmazsa Eskişehir'i de kaybederiz

CHP'de Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı değişim çağrılarına bir belediye başkanı daha açıktan destek verdi. Eskişehir'in Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevi bırakması gerektiğini savunarak, bu şekilde devam edilmesi durumunda Eskişehir'in bile kaybedilebileceğini söyledi.

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14 ve 28 Mayıs seçimlerinin kaybedilmesinin arından CHP’de başlayan "değişim" çağrıları sürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu tartışmanın en güçlü aktörü konumundayken, Kılıçdaroğlu "yola devam" mesajları veriyor. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Genel Merkez'e şürüyüşü sürerken, son olarak Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt, yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Hem Kılıçdaroğlu'nu hem İmamoğlu'nu...

Sözcü yazarı İsmail Saymaz'a konuşan Kurt, CHP liderinin görevi bırakması gerektiğini söyledi. Kurt, "Ekrem Bey'in tavrının ne olacağını bilmiyorum. O da kararlı bir biçimde 'aday olurum' ya da 'olmam' demiyor. Ben onlara daha farklı bir formül söyledim. Madem öyle Kemal Bey çekilsin. Özgür Özel, genel başkan olsun. Ekrem Bey, İstanbul'u kazansın. İnsanların karşısına çıkalım, 'bak, biz değiştik' diye insanları inandıracak bir şey yapalım" dedi. Saymaz'ın soruları ve Kurt'un bunlara verdiği yanıtlardan bazıları şöyle:

– Değişim çağrısı hakkında ne düşünüyorsunuz?

Değişim olması lazım diye düşünüyorum.

– Değişimden kastınız ne?

Önce Kemal Bey değişmezse öteki tarafın hiçbiri değişmez.

– Size göre nasıl bir değişim olmalı?

Uygulanan politikalar doğru çıkmadı. Genel Başkan stratejiyi oluşturdu. Ama başarılı olmadı. Demek ki tutmadı. Şimdi Oğuz Kaan Salıcı ile Selin Sayek Böke mi bu işin kabahatlisi? Onları değiştirince bu iş düzelmez. Genel Başkan yıpranmadan, bu işi kendi dizayn ederse, onursal genel başkan gibi kendini de kurtarır, partiyi de.

Kemal Bey o gün çekilmeliydi

– Yani çekilmeli.

Evet.

– Ne zaman? Seçimden önce mi, sonra mı?

Genel seçimden sonra olmalıydı.

– 28 Mayıs akşamı mı?

O akşam olmasa bile iki üç gün içinde. “Ben aday olmayacağım, kurultaya gidiyorum” diyebilirdi. Belki şunu derdik: “Gitme, ortalık karışır. Gel, beraber dizayn edelim.”

– O da demedi bunu.

O da demedi. Şimdi ikinci ve üçüncü adımlar tehlikeli adımlar.

– Hangi adımlar?

MYK'daki değişiklikler, örgütü kendine bağlaması, danışmanla örgütün dizayn edilmesi.

– Olması gereken nedir?

Kemal Bey'in bırakmasıdır.

CHP'ye önerdiği formül

– Bırakmazsa?

Ekrem Bey'in tavrının ne olacağını bilmiyorum. O da kararlı bir biçimde “aday olurum” ya da “olmam” demiyor. Ben onlara daha farklı bir formül söyledim. Madem öyle Kemal Bey çekilsin. Özgür Özel, genel başkan olsun. Ekrem Bey, İstanbul'u kazansın. İnsanların karşısına çıkalım, “bak, biz değiştik” diye insanları inandıracak bir şey yapalım.

İmamoğlu'nu isterim ama...

– Gönlünüzden geçen kim?

Ben Ekrem Bey'in, “cumhurbaşkanı adayıyım” diye çıkmasını beklerdim, lider olacaksa.

– CHP istemedi.

O da geri adım attı. Zorlayabilirdi. Zorlayamadı.

– Sizce hata mı etti?

Bence hata etti.