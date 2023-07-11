Bomba iddia! Ekrem İmamoğlu adaylıktan vazgeçti! İstanbul adaylığını istiyor

CHP'de Kemal kılıçdaroğlu'na karşı değişim bayrağını ilk açan isim olan Ekrem İmamoğlu'nun, Genel Başkan adaylığından vazgeçtiği iddia edildi. İmamoğlu, İBB Bakan adaylığını garantiye almak istiyor. Ancak son gelen anketler de İmamoğlu'nun canını sıkıyor. İmamoğlu'nun karar değiştirmesinde İstanbul'daki ilçe seçimlerinde delegelerin çok büyük çoğunluğunu Kılıçdaroğlu taraftarlarının kazanması etkili oldu.

Abone ol

CHP'deki değişim kavgası sürerken, Ekrem İmamoğlu büyü şok yaşıyor. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "Hafta sonu İstanbul’un ilçelerinde yapılan ilçe kongresi delege seçimlerinin tamamını Kılıçdaroğlu kazandı. Ekrem İmamoğlu en iddialı olduğu İstanbul’da delege seçimlerini kazanamadı" dedi ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun genel başkanlığa aday olmayacağını iddia etti.

İstanbul vekilleriyle toplantı yaptı

İmamoğlu'nun geçen hafta CHP İstanbul milletvekilleriyle bir toplantı yaptığını hatırlatan Selvi, şunları kaydetti: "CHP’nin İstanbul’da 18 milletvekili bulunuyor. Toplantıya 8 milletvekili katıldı. Ama ancak bunların yarısı İmamoğlu’nu destekliyor. Toplantıya Engin Altay, Gökhan Günaydın, Enis Berberoğlu, Özgür Karabat, Yunus Emre, Ali Gökçek, Yüksel Mansur Kılıç, Turan Taşkın Özer katıldı."

CHP liderliğine adayım demedi

Ekrem İmamoğlu’nun toplantıda, “Eğer değişim gerçekleşmezse yerel seçimleri de kaybedebiliriz” dediği ifade edildi. İmamoğlu’nun, “Değişim sürecine ben liderlik etmek istiyorum” dediği öğrenildi. Ancak CHP genel başkanlığına aday olduğunu söylemediği belirtildi.

İBB adaylığıyla yetinecek

"İlçe ve il kongrelerinde beklediğini bulamadığı takdirde Ekrem İmamoğlu, genel başkanlık yarışına girmeyecek. İmamoğlu’nun, Kılıçdaroğlu ile yarışıp kaybetmek yerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adaylığı ile yetinebileceği söyleniyor."

Son İstanbul anketleri canını sıkıyor

İmamoğlu, İstanbul seçimlerini kazanacağına inanıyor. Ama İstanbul’u ittifak sayesinde kazandığı için HDP ve İYİ Parti’nin aday çıkarması durumunda İstanbul’u kaybetme endişesi taşıdığı ifade ediliyor. Bu arada İmamoğlu’nun canını sıkan bir başka gelişme de son zamanlarda yaptırdığı anketlerde beklediğini bulamaması."

Yazının tamamı için tıklayın