Ticaret Bakanı Ömer Bolat açıkladı! İkinci el otomobil piyasasıyla ilgili bomba gelişmeler

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, fahiş fiyat oluşumu ve stokçuluk iddialarıyla tartışılan ikinci el araç satışına yönelik son gelişmeleri değerlendirdi. Tedbirlerin sonuç vermeye başladığını belirten Bakan Bolat, ikinci el araç ithalatına izin vermeye yönelik bir çalışma olmadığını da vurguladı. Bakan Bolat, ikinci el piyasasında 4 bin 800 kişinin bir yılda 50'den fazla satış yaptığının tespit edildiğini duyurdu.

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- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ikinci el otomobil piyasasına ilişkin alınan önlemleri değerlendirerek "İkinci elde satışların gevşediğini müşahede ediyoruz. Birkaç hafta zaman alacak ama istikrarı kısa sürede piyasada sağlayacağız." dedi. Bolat, basın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelerek gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Ömer Bolat, son günlerde tartışılan ikinci el araç satışına yönelik yeni tedbirlerin nasıl uygulanacağını anlattı.

Tüm ilan siteleri uyarıldı!

Bakan Bolat, "İlan siteleriyle görüşmeler yapıldı. 15 Temmuz’dan itibaren kesinlikle sıfır araç satış fiyatından daha yüksek ikinci el fiyatı koymamaları konusunda uyarıldı. Bu ilanları koymak isteyenler uyarılacak. Buna uyulmadığı takdirde 300 bin liraya kadar ceza kesilecek. Türkiye Noterler Birliği’yle de işbirliği sağlandı. 15 Temmuz itibarıyla noterler de yılda üçten fazla bireysel satışı ticari satış kabul ederek bu satışları gerçekleştirmeyecek." diye konuştu.

Çürük elmalar var, temizleyeceğiz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, otomotiv sektörü temsilcilerinin otomotiv sektörünün fahiş fiyat yapmakla ve stokçulukla anılmasını istemediğini dile getirerek, "Otomotiv sektörünün temsilcileri, ‘Otomotiv sektörünün bu şekilde gündemlerle anılmasından rahatsızlık duyuyoruz. Yapacağınız yönetmelik değişiklikleri, alacağınız kararlara desteğimiz tam’ dediler. Aralarında çok ciddi çürük elmalar var, o çürük elmaları temizleme konusunda biz onların da gayret göstermelerini istedik. Ama biz tüketicilerimizin mağdur edilmesine ya da kazıklanmasına izin vermeyeceğiz” dedi.

İkinci el araç piyasasındaki fiyat oluşumlarını, "aç gözlülük uygulamaları" olarak değerlendiren Bolat, ihtiyaçtan çok spekülasyon amaçlı ticari faaliyetlere dikkat çekti.

"Fiyatlar aşağı doğru ivme kazandı"

Tedbirlerin ilk sonuçlarının olumlu olduğunu da belirten Bolat, "İkinci el satışların gevşediğini görüyoruz. Fiyatı daha yüksek olan ikinci el satışların sıfır araç satış fiyatına doğru, aşağı doğru bir ivme kazandığını gözledik. Birkaç hafta zaman alacak ama burada istikrarı sağlayacağız." dedi.

İkinci el oto ithalatı çalışmamız yok

İkinci el araç ithalatına izin verileceği yönündeki haberlerin sorulması üzerine Ömer Bolat, Türkiye'nin ithalatındaki artışta otomotiv ve altın ithalatının etkili olduğunu söyledi. Bolat, "Bu anlamda, İkinci el oto ithalatında Bakanlığımızda herhangi bir çalışma yapılmadı ama ekonomiyle ilgili kararlar yalnızca Bakanlığımızın alacağı karar olmayıp Cumhurbaşkanımızın, kabinenin içinde yer aldığı geniş istişarelerle bu kararlar alınıyor ama şimdilik böyle bir ikinci el oto ithalatı konusunda bir şey yok." cevabını verdi.

4 bin 800 kişi hileli satış yapmış

Bolat, KDV düzenlemesiyle ilgili soruları da yanıtladı. Fiyatlara KDV artışından daha yüksek zam yapılıp yapılmadığının denetimine başlandığını da söyledi. Bakanlık ekipleri, "tebdil-i kıyafet" yani kılık-kıyafet değiştirerek denetime çıktı. Bireylere yılda 3 satış izni verilen ikinci el araç piyasasında 50'den fazla araç satışı yapan 4 bin 800 kişi belirlendi.

Galeriler çalışanları üzerinden satıyor

Bakan Bolat, bireysel araç satışında üçü aşan satışların yönetmelikte ticari satış olarak kabul edildiğini hatırlatarak, “Yaklaşık 4 bin 800 kişi 50’den fazla satış yapmışlar. Bunlar ya kendileri bireysel, ya galeriler ya da bayilerin yanında çalışanlar, işte akrabaları vesaire üzerinden yapılan satışlar olduğu anlaşılıyor. Bunlardan savunma istendi ve gerekli savunmaları alınıyor, cezalar kendilerine gönderilecek” ifadelerini kullandı.