'Aman bu saatlerde dışarı çıkmayın' İstanbul Valiliği art arda uyarı verdi

İstanbul'da sıcaklık alarmı! Aman bu saatlerde dışarı çıkmaıyın uyarı İstanbul Valiliği'nden geldi. Ege ve Marmara Bölgesi için 'sıcak hava' uyarısı yapıldı. İstanbul Valiliği, hafta ortasından itibaren sıcaklıkların mevsim normallerinin 5-10 derece üzerine çıkmasının beklendiğini hatırlatarak "Sıcak çarpmasına karşı dikkatli olunmalı" uyarısını yaptı. Meteoroloji yetkilileri, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocukların 11.00- 16.00 arasında dikkatli olmasını istedi.

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Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, bugün İzmir, Aydın, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale'nin sıcak hava dalgası etkisine gireceğinin tahmin edildiğini açıkladı.

Yapılan son değerlendirmelere göre, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 5-8 derece üzerine çıkması beklendiği bildirildi. İllere göre beklenen hava sıcaklıkları ise şöyle;

İzmir 36-40, Aydın 37-44, Çanakkale 36-39, Balıkesir 33-40, Manisa ise 37-43 derece.

Meteoroloji yetkilileri öte yandan, başta kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocukları, günün en sıcak saatleri olan 11.00- 16.00 saatleri arasında mümkün olmadıkça dışarı çıkmayıp, dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Marmara'da sıcaklıklar 5-10 derece yükseliyor!

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, bugün öğle saatlerinden itibaren Trakya’dan başlayarak bölgenin sıcak hava dalgasının etkisine gireceği, hafta ortasından itibaren sıcaklıkların bölge genelinde mevsim normallerinin 5-10 derece üzerine çıkmasının beklendiği bildirildi.

Bugünden itibaren hava sıcaklıklarının İstanbul’da 32-36, Edirne’de 37-41, Kırklareli’de 35-39, Tekirdağ’da 32-35, Kocaeli’de 33-38, Sakarya’da 33-36, Yalova’da 31-33 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Mevsim normalleri üzerindeki sıcak havalar nedeniyle 11.00 ile 16.00 saatleri arasında, başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Valilikten sıcaklık uyarısı

İstanbul Valiliği, hafta ortasından itibaren sıcaklıkların mevsim normallerinin 5-10 derece üzerine çıkmasının beklendiğini hatırlattı, "Sıcak çarpmasına karşı dikkatli olunmalı" uyarısı yaptı.

İstanbul Valiliği, Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 5-10 derece üzerine çıkmasının beklendiği uyarısı yaptı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre bugünden itibaren bölgenin sıcak hava dalgasının etkisine girmesinin öngörüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Hafta ortasından itibaren ise sıcaklıkların mevsim normallerinin 5-10 derece üzerine çıkması bekleniyor. Sıcak çarpmasına karşı dikkatli olunmalı." ifadesine yer verildi.