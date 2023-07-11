KDV zammı sonrası motorine yeni zam! Depoları şimdiden doldurun 11 Temmuz 2023 akaryakıt fiyatları

Akaryakıt fiyatlarında son durum ne? Araç sahiplerine bir kötü haber daha geldi. Motorine yeni zam geliyor hem de 1 liradan fazla... Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor. Zamlı motorin fiyatı çarşamba gününden itibaren geçerli olacak.

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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Akaryakıt fiyatlarına KDV zammı gelmişti. KDV'nin yüzde 18'den yüzde 20'ye çıkarılmasının ardından benzine 40 kuruş, motorine 38 kuruş zam gelmişti.

Motorine zam geliyor! Benzine de zam var mı?

NTV'de yer alan habere göre motorine 12 Temmuz Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 7 kuruşluk zam bekleniyor.

Benzin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 25.20 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 26.65 liradan satılıyor.