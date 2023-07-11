Emekli maaşı Temmuz zamlı maaşları kuruşu kuruşuna hesap! Bugün Meclis'te en düşük emekli maaşı yükseltileck mi?
Milyonlarca memur ve emeklinin Temmuz ayı emekli maaşları bugün TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek. En düşük memur maaşı 22 bin TL'ye çıkartılacak. Emeklilere yüzde 25 zam gelecek. Peki yüzde 25 zam sonrası hangi emekli kaç lira zam alacak? İşte kuruşu kuruşuna zamlı emekli maaşları...
Milyonlarca memur ve emeklinin gözü kulağı bugün TBMM Genel Kurulu'nda görüşecek Temmuz maaş zammı ile ilgili düzenlemede olacak. En düşük memur maaşını 22 bin TL'ye çıkartan düzenleme ile emekli maaş zammı da yüzde 19.77'en yüzde 25'e yükseltilecek. Emekliler Meclis'te seyyanen zammın artırılmasını beklerken, memur ve emekliler zamlı maaş ve aylıklarını 15 Temmuz'dan itibaren alacak. En düşük emekli maaşı kaç lira olacak? EYT'liler de ek zamdan faydalanabilecek mi? Hangi emekliye kaç lira zam verilecek? İşte cevapları...
Memur ve emekliler zamlı maaş ve aylıklarını 15 Temmuz'dan itibaren alacak. Memur maaşlarına 8 bin 77 lira ilave artış getiren yasal düzenleme, bu hafta Meclis Genel Kurulu'nda yasalaşarak yürürlüğe girecek. Zam 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girdiği için memurlara 14 günlük fark da yatırılacak. Temmuz zammıyla oluşan fark bu ay içinde yatırılacak. Emekli maaş zamlarıyla ilgili merak edilen bazı sorular ve cevapları şöyle:
- En düşük emekli aylığı 7 bin 500 lirada bir artış oldu mu, yeni zam bu tutara yansıyacak mı?
En düşük emekli aylığı yılbaşına kadar 7 bin 500 lira olarak uygulanmaya devam edecek. Yüzde 25'lik zam emeklilerin kök aylıklarına uygulanacak. Kök aylığı 5 bin lira ve altında kalanların emekli aylıkları temmuzdan sonra da 7 bin 500 lira olarak ödenmeye devam edecek. Örneğin kök aylığı 5 bin lira olanın aylığı yüzde 25 zamla bin 250 lira artarak 6 bin 250 olacak ama 7 bin 500 lira almaya devam edecek. Kök aylığı 7 bin lira olan ise yüzde 25 artışla 8 bin 750 lira alacak. Kök aylıklar e-Devlet'ten görülebilir.
- EYT kapsamında martta dilekçe verip emekli olanlar da yüzde 25 zam alabilecek mi?
EYT kapsamında martta dilekçe verenler 1 Nisan itibarıyla emekliliğe hak kazandı. Emekliye yüzde 25 zamda 4A, 4B, 4C ayırımı bulunmuyor. EYT'liler de dâhil bütün emekliler bu oranda zam alacak. EYT'li olup ister mart ister mayısta dilekçe verilsin başvuran herkes temmuzdaki emekli maaşı zammı, refah payından yararlanacak. Örneğin, EYT'li olup emekli aylığı 7 bin 550 lira olan 9 bin 437 lira, 8 bin lira 10 bin lira, 8 bin 700 lira 10 bin 875 lira aylık alacak. Kesinlikle EYT'li ayırımı söz konusu olmayacak.