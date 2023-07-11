Emekli maaşı Temmuz zamlı maaşları kuruşu kuruşuna hesap! Bugün Meclis'te en düşük emekli maaşı yükseltileck mi?

- En düşük emekli aylığı 7 bin 500 lirada bir artış oldu mu, yeni zam bu tutara yansıyacak mı?

En düşük emekli aylığı yılbaşına kadar 7 bin 500 lira olarak uygulanmaya devam edecek. Yüzde 25'lik zam emeklilerin kök aylıklarına uygulanacak. Kök aylığı 5 bin lira ve altında kalanların emekli aylıkları temmuzdan sonra da 7 bin 500 lira olarak ödenmeye devam edecek. Örneğin kök aylığı 5 bin lira olanın aylığı yüzde 25 zamla bin 250 lira artarak 6 bin 250 olacak ama 7 bin 500 lira almaya devam edecek. Kök aylığı 7 bin lira olan ise yüzde 25 artışla 8 bin 750 lira alacak. Kök aylıklar e-Devlet'ten görülebilir.