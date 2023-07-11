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Feci kazada ölü sayısı yükseldi, baba ve iki oğlu hayatını kaybetti

Feci kazada ölü sayısı yükseldi, baba ve iki oğlu hayatını kaybetti

SİVAS'ın Şarkışla ilçesinde kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasın aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

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Edinilen bilgilere göre kaza dün Sivas- Kayseri kara yolu Cemel kavşağında meydana geldi. Bayram B. yönetimindeki 46 KV 789 plakalı hafif ticari araç ile H.K. (39) idaresindeki 58 TR 033 plakalı vinçli kamyonla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle sürücü Bayram B. ve araçta bulunan oğlu Onur B.(12) olay yerinde hayatını kaybetti, D.B. (20), Ö.B. (10) ve F.B. (43) ise yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve Şarkışla Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan D.B. (20), Ömer B. (10) ve F.B. (43) ambulanslarla kaldırıldıkları Şarkışla Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi. Sivas Numune Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan Ömer B. yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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