Suriye'ye gideceğini açıklamıştı! Ümit Özdağ'a büyük şok: Vizesi iptal edildi!

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Suriye'ye bir ziyaret düzenleyeceğini bildirmişti. Özdağ'ın ziyaretiyle ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Özdağ'ın Suriye yönetimi tarafından ülkeye girmesine izin verilmediği iddia edildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Özdağ, "Suriye'ye gidemiyorum" dedi.

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Türkiye ve Suriye arasında görüşmeler devam ederken Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın çıkışı gündem olmuştu. Özdağ, geçen Haziran ayı sonuda Suriye'ye gideceğini açıklamış ve Lazkiye'de bir dizi temasta bulunacağını açıklamıştı.

Özdağ: 'Suriye'ye gidemiyorum'

Ziyaretini bu hafta gerçekleştirmesi beklenen Özdağ'ın Suriye yönetimi tarafından ülkeye girmesine izin verilmediği iddia edildi. Halk TV'nin haberine göre Özdağ konuyla ilgili olarak "Suriye'ye gidemiyorum" açıklamasını yaptı. Zafer Partisi Sözcüsü Ali Şehirlioğlu ise net bir bilgisinin olmadığını ifade ederek "Ancak vize ile ilgili bir sorun olabilir" diye konuştu.

"Şam'da halkı yerinde göreceğiz"

Özdağ, Suriye'ye gideceğini "Temmuzun ikinci haftasında 4 kişi Şam’ı ziyaret edeceğiz. Suriye’nin başkenti Şam’a gidiyoruz. Gerekenler yapıldı. Bugün pasaportlarımızı bildirdik. Şam’da halkı yerinde göreceğiz, Lazkiye’ye gideceğiz. Hayatın doğal akışına döndüğünü göstereceğiz. İlginç bir gezi olacak" diyerek duyurmuştu.