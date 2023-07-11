Ahmet Hakan'dan Hande Yener tepkisi! Belediye Kur'an kursu, AK Parti dini vakıf değil!

BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi'nin Hande Yener konserini iptal etmesiyle ilgili tartışmaya Hürriyet Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan da katıldı. Bu yasakların AK Parti'nin belediyeyi kaybetmesine neden olabileceğini belirten Ahmet Hakan, "AK Parti’nin kaybetmesi demek, dindarların özgürlük alanlarını ve kazanımlarını kaybetmesi anlamına gelir" iddiasında bulundu.

Abone ol

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, şehirdeki dini cemaatler, dernekler ve vakıfların itirazı üzerine Balıkesir Belediyesi'nin Hande Yener konserini iptal etmesine tepki gösterdi. "Balıkesir Belediyesi Kuran kursu değildir, AK Parti de dini bir vakıf değildir" diyen Hakan, şöyle devam etti:

AK Parti 'Bu seçimleri neden kaybettik?' der

Belediyeler sadece belli bir duyarlılığa değil, herkese hizmet verecek. AK Parti sadece belli bir yaşam tarzına değil, herkese seslenecek.

Sadece dini cemaatlerin, derneklerin, vakıfların arzuları doğrultusunda politika yürütülürse... Önümüzdeki yerel seçimlerden sonra AK Parti, 'Biz bu seçimleri neden kaybettik?' diye kara kara düşünmek zorunda kalır.

AK Parti kaybederse dindarların...

Sorun, sadece seçim kaybetmek de değil. Dini vakıfların, derneklerin, cemaatlerin taleplerini ya da protestolarını emir telakki eden AK Parti yaklaşımı, dindarların da kaybetmesine yol açar. Çünkü AK Parti, sadece bu dar alana sıkıştırılırsa büyük kaybeder. AK Parti’nin kaybetmesi demek, dindarların özgürlük alanlarını ve kazanımlarını kaybetmesi anlamına gelir.

Gençler AK Parti'den uzaklaşıyor

Son seçimden çıkan sonuçları analiz ettiğimizde şunu görüyoruz: Büyük şehirler AK Parti’den uzaklaşıyor. Gençler AK Parti’den uzaklaşıyor. Bu uzaklaşmalarda birçok etkenin yanı sıra festival yasaklarının, konser iptallerinin de payı var.

Evet. Son seçimde bazı sanatçılar aşırı politize oldular. Evet. Son seçimde bazı sanatçılar AK Parti seçmenlerine hakaretler yağdırdılar. AK Parti seçmeninde bunun yol açtığı bir öfke var. Bu öfkeyi anlıyorum. Ama bu öfkenin de bir yerde kontrol altına alınması gerekiyor.

AK Parti dürüst bir politika geliştirmeli

Çünkü olayın boyutları her geçen gün genişliyor ve yasaklar Hande Yener gibi aşırı politize olmamış, AK Parti seçmenine yönelik herhangi bir çirkin tutumu olmamış sanatçılara kadar uzanıyor.

Yani demem o ki... AK Parti’yi yönetenler, oturup bu konuda doğru dürüst bir politika geliştirmeliler. Yoksa bundan çok zarar görecekler.

Yazının tamamı için tıklayın...