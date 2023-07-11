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Tedavi için getirilen psikiyatri hastası kaçtı! Çevreye zarar verip, şiddet uyguluyor

Tedavi için getirilen psikiyatri hastası kaçtı! Çevreye zarar verip, şiddet uyguluyor

 AYDIN Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne tedavi için getirilen bir psikiyatri hastası kaçtı. Hastanın bulunup yakalanması için görevliler polis ekiplerinden yardım istedi.

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Edinilen bilgiye göre, tedavi için ADÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirilen 25 yaşındaki S.S. isimli erkek hasta, hastanede görevli onlarca kişinin dalgınlığından faydalanarak hastaneden kaçtı. Bir süre sonra hastanın kaçtığını fark eden görevliler polis ekiplerinden yardım istedi.

Rahatsızlığı dolayısıyla zaman zaman çevreye zarar verdiği ve karşılaştığı insanlara da şiddet uyguladığı belirtilen firari hastanın bulunup yakalanması için hastane görevlileri polis ekiplerinden yardım istedi.

Polisler, Adnan Menderes Üniversitesi merkez kampus ve Zafer Mahallesi ve Aytepe civarında şahsı arıyor.

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