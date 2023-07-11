Erdoğan'dan İsveç'in NATO üyeliğine vize! İşte 6 koşullu İsveç anlaşması

NATO zirvesinden anlaşma çıktı. İsveç’in yakın zamanda NATO üyesi olup olmayacağına ilişkin belirsizlik Finlandiya'daki zirve öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg arasında yapılan üçlü görüşmede giderildi. Türkiye ile İsveç arasında 6 koşullu anlaşma yapıldı. İşte o anlaşmadaki 6 koşul...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson üçlü zirvede bir araya geldi. Toplantının ana gündem maddesi İsveç'in NATO üyeliği oldu. İsveç, Türkiye’nin Avrupa Birliği sürecine güçlü destek taahhüdünde bulunurken Türkiye de İsveç’in katılım protokolünü mümkün olan en kısa sürede TBMM’ye sevk etmeyi ve onaylanmasını sağlamayı kabul etti. Üçlü toplantıda altı maddelik bir bildiri üzerinde anlaşıldı. NATO kararı olmayan ve İsveç ile Türkiye’yi bağlayan bildiride yer alan 6 koşul şöyle:

İsveç'ten AB üyeliğine destek

İki ülke arasında ekonomik işbirliğinin arttırılmasına karar verildi. İsveç, AB-Türkiye Gümrük Birliği’nin modernizasyonu ve vize serbestisi de dahil olmak üzere, Türkiye’nin AB’ye katılım sürecinin yeniden canlandırılmasına yönelik çabaları aktif bir şekilde destekleyecek.

TBMM'nin onayına sunulacak

Türkiye, İsveç’in Katılım Protokolü'nü Büyük Millet Meclisi'ne iletecek ve onaylanmasını sağlamak için Meclis ile yakın işbirliği içinde çalışacak.

NATO tarihinde bir ilk olacak atama

Toplantıda, NATO tarihinde ilk kez bir terörle mücadele koordinatörü atanması kararı da alındı. Koordinatör, Genel Sekreter’in özel temsilcisi olacak. Stoltenberg, NATO’nun terörizmin her tür ve tezahürünü kınadığını bir kez daha teyit etti.

İsveç bir kez daha söz verdi

Üçlü Daimi Mekanizma çalışmalarına devam edecek. Bunun yanı sıra her yıl bakanlar düzeyinde toplanacak ikili güvenlik mutabakatı çerçevesinde işbirliğine devam edilecek. İsveç, terörizmle mücadele konusunda bir yol haritası sunacak. İsveç toplantıda YPG/PYD’ye ve FETÖ’ye destek vermeyeceğini bir kez daha yineledi.

İsveç ilk adımları attı

Belgede İsveç’in üçlü muhtırada yer alan vurgular bağlamında anayasasını değiştirdiği, yasalarında değişikliğe gittiği, PKK’ya karşı terörle mücadele işbirliğini önemli ölçüde genişlettiği ve Türkiye’ye silah ihracatını yeniden başlattığı belirtiliyor.

Ticaretteki tüm engeller kaldırılacak

Bildiride, müttefikler arasında savunma ticareti ve yatırımına yönelik hiçbir kısıtlama, engel veya yaptırım olmaması gerektiği ilkesine bağlı olunduğu belirtildi ve bu tür engellerin ortadan kaldırılması için çalışılacağı mesajı verildi.

Süreç Finlandiya'daki gibi işleyecek Türkiye'nin İsveç’in NATO üyeliğine vize vermesinin ardından onay süreci Finlandiya’daki sürece benzer şekilde işleyecek. İsveç’in NATO’ya katılımına ilişkin protokol, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Meclis Başkanlığı'na sunulacak. Protokolün onaylanmasına ilişkin yasa teklifi, Meclis Dışişleri Komisyonu'na sevk edilecek. Teklif, komisyonda kabul edilip ardından Genel Kurul gündemine gelecek. Teklifin Genel Kurul’da da kabul edilip Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla, İsveç’in NATO üyeliğine ilişkin onay süreci tamamlanmış olacak. Teklifin önümüzdeki hafta sonuna kadar Meclis’e sevk edilip Genel Kurul’da kabul edilmesi bekleniyor.

İsveç Başbakanı: Çok mutluyum...

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, ülkesinin NATO’ya katılımı için önem taşıyan mutabakatın ardından yaptığı ilk açıklamada “çok mutlu” olduğunu söyledi. “İsveç’in NATO’ya resmen kabulüne yönelik bugün çok büyük bir adım attık. Bu İsveç için çok güzel bir gündü” diye konuştu.