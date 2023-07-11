BIST 6.270
DOLAR 26,11
EURO 28,77
ALTIN 1.621,40
HABER /  MAGAZİN

Hande Sarıoğlu'nun sırt dekoltesi olay oldu! 'Yerli Wanda Nara' sosyal medyayı salladı

Hande Sarıoğlu'nun sırt dekoltesi olay oldu! 'Yerli Wanda Nara' sosyal medyayı salladı

Daha önce göğüslerini yaptırdığını anlatan ve "Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli" diyen Hande Sarıoğlu sosyal medya hesabından paylaştığı sırt dekolteli pozlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Beline kadar açık olan sırtını paylaşan spikeri gören takipçileri ünlü ismi "Yeni Wanda Nara", "Yaktın yedin bitirdin" gibi yorum yağmuruna tuttu. İşte Sarıoğlu'nun olay olan pozları...

Abone ol

Spor spikerliği yaptığı dönem evinde oryantal yaptığı anları paylaştığı için işinden olan Hande Sarıoğlu sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Vücuduna dair açık sözlü olan ve yaptırdığı estetikleri saklamayan Sarıoğlu daha önce "Arkadaşlar ben bu memeleri 5 sene önce bastım parayı aldım. Kalçalarım çok geniş olduğu için memelerim eksik kalıyordu proporsiyon olarak. Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli" diyerek gündeme bomba gibi düşmüştü.

Sosyal medyanın en popüler isimleri arasında yer alan Hande Sarıoğlu yaptığı son paylaşım ile gündeme oturdu. Instagramı aktif olarak kullanan Hande Sarıoğlu'nun 553 bin takipçisi bulunuyor.

Hande Sarıoğlu'nun her paylaşımı kısa sürede gündeme gelirken son olarak cesur sırt dekoltesiyle paylaştığı kareler dikkat çekti.  Beline kadar inen sırt dekoltesiyle hayranlarını mest eden spikeri görenler kendilerini tutamadı.

Takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutulan olay pozlara "Yeni Wanda Nara", "Sıcaklıklar artar tabi", "Yaktın bizi Hande" yorumları oldukça dikkat çekti. İşte o kareler...

ÖNCEKİ HABERLER
11 Temmuz piyasalarda son durum! Dolar yükseliyor, Euro ve Bitcoin'de son rakamlar
11 Temmuz piyasalarda son durum! Dolar yükseliyor, Euro ve Bitcoin'de son rakamlar
Bakan Yaşar Güler, ABD'li mevkidaşı Austin ile görüştü
Bakan Yaşar Güler, ABD'li mevkidaşı Austin ile görüştü
Erdoğan'dan İsveç'in NATO üyeliğine vize! İşte 6 koşullu İsveç anlaşması
Erdoğan'dan İsveç'in NATO üyeliğine vize! İşte 6 koşullu İsveç anlaşması
Feci kazada ölü sayısı yükseldi, baba ve iki oğlu hayatını kaybetti
Feci kazada ölü sayısı yükseldi, baba ve iki oğlu hayatını kaybetti
Suriye'ye gideceğini açıklamıştı! Ümit Özdağ'a büyük şok: Vizesi iptal edildi!
Suriye'ye gideceğini açıklamıştı! Ümit Özdağ'a büyük şok: Vizesi iptal edildi!
Tedavi için getirilen psikiyatri hastası kaçtı! Çevreye zarar verip, şiddet uyguluyor
Tedavi için getirilen psikiyatri hastası kaçtı! Çevreye zarar verip, şiddet uyguluyor
Ahmet Hakan'dan Hande Yener tepkisi! Belediye Kur'an kursu, AK Parti dini vakıf değil!
Ahmet Hakan'dan Hande Yener tepkisi! Belediye Kur'an kursu, AK Parti dini vakıf değil!
Bir ilde daha ormana giriş yasaklandı! 30 Eylül'e kadar yasak...
Bir ilde daha ormana giriş yasaklandı! 30 Eylül'e kadar yasak...
Belediyede en düşük maaş 25 bin lira oldu
Belediyede en düşük maaş 25 bin lira oldu
Ankara-İstanbul istikameti ulaşıma açıldı! Heyelan nedeniyle kapanmıştı
Ankara-İstanbul istikameti ulaşıma açıldı! Heyelan nedeniyle kapanmıştı
'Aman bu saatlerde dışarı çıkmayın' İstanbul Valiliği art arda uyarı verdi
'Aman bu saatlerde dışarı çıkmayın' İstanbul Valiliği art arda uyarı verdi
KDV zammı sonrası motorine yeni zam! Depoları şimdiden doldurun 11 Temmuz 2023 akaryakıt fiyatları
KDV zammı sonrası motorine yeni zam! Depoları şimdiden doldurun 11 Temmuz 2023 akaryakıt fiyatları