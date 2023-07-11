Hande Sarıoğlu'nun sırt dekoltesi olay oldu! 'Yerli Wanda Nara' sosyal medyayı salladı

Daha önce göğüslerini yaptırdığını anlatan ve "Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli" diyen Hande Sarıoğlu sosyal medya hesabından paylaştığı sırt dekolteli pozlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Beline kadar açık olan sırtını paylaşan spikeri gören takipçileri ünlü ismi "Yeni Wanda Nara", "Yaktın yedin bitirdin" gibi yorum yağmuruna tuttu. İşte Sarıoğlu'nun olay olan pozları...

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Spor spikerliği yaptığı dönem evinde oryantal yaptığı anları paylaştığı için işinden olan Hande Sarıoğlu sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Vücuduna dair açık sözlü olan ve yaptırdığı estetikleri saklamayan Sarıoğlu daha önce "Arkadaşlar ben bu memeleri 5 sene önce bastım parayı aldım. Kalçalarım çok geniş olduğu için memelerim eksik kalıyordu proporsiyon olarak. Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli" diyerek gündeme bomba gibi düşmüştü.

Sosyal medyanın en popüler isimleri arasında yer alan Hande Sarıoğlu yaptığı son paylaşım ile gündeme oturdu. Instagramı aktif olarak kullanan Hande Sarıoğlu'nun 553 bin takipçisi bulunuyor.

Hande Sarıoğlu'nun her paylaşımı kısa sürede gündeme gelirken son olarak cesur sırt dekoltesiyle paylaştığı kareler dikkat çekti. Beline kadar inen sırt dekoltesiyle hayranlarını mest eden spikeri görenler kendilerini tutamadı.

Takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutulan olay pozlara "Yeni Wanda Nara", "Sıcaklıklar artar tabi", "Yaktın bizi Hande" yorumları oldukça dikkat çekti. İşte o kareler...