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Ankara merkezli FETÖ soruşturması: 30 gözaltı kararı

Ankara merkezli FETÖ soruşturması: 30 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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Askeri Liselere Giriş Sınavı sorularına ulaşarak örgüt mensuplarına verdiği belirlenen 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Diğer soruşturmada ise Astsubaylık ve Deniz Harp okulu mülakatlarında usulsüzlük yaptığı belirlenen 7 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

2013 yılı Sermaye Piyasası Kurulu Uzman Yardımcılığı sınav soruşturması kapsamında ise biri aktif çalışan 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyeti terör ve mali suçlarla mücadele şubelerinin şüphelilerin yakalanması için operasyonları sürüyor.

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