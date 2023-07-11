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Tanju Özcan’ın genel merkeze alınmayacağı iddiası! CHP’den açıklama geldi

Tanju Özcan’ın genel merkeze alınmayacağı iddiası! CHP’den açıklama geldi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın CHP Genel Merkezi’ne alınmayacağı iddialarına ilişkin, "Her vatandaş gibi gelir, kendisinin de derdi partimizde dinlenir, çayını, kahvesini içer" dedi.

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Kesin ihraç talebiyle CHP Disiplin Kurulu'na sevk edilen Tanju Özcan, Bolu'dan başlattığı "Adalet ve Değişim" yürüyüşünü sürdürüyor. Özcan dün yaptığı açıklamada "Türkiye'nin en büyük beka sorunu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başında kalmasıdır. En büyük beka sorunu budur." dedi.

Çarşamba günü Ankara'da olması beklenen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın CHP Genel Merkezi’ne alınmayacağı iddia edilmişti. CHP'den konuya ilişkin açıklama geldi.

"Partimizde dinlenir, çayını, kahvesini içer"

 CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak,  "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Özcan'ın parti binasına alınmaması talimatı verdiği iddia ediliyor. Bu iddialar doğru mu?" sorusu üzerine Öztrak, "Böyle bir talimat yok. Soruyu soranlar hala CHP'yi tanımamışlar. Her vatandaş gibi gelir, kendisinin de derdi partimizde dinlenir, çayını, kahvesini içer." diye konuştu.

"CHP'li 15 il başkanının görevden alınacağı iddiaları var. İddialara ilişkin açıklamanız nedir?" sorusuna karşılık Öztrak, "Hayır, doğru değil." yanıtını verdi.

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