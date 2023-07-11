65 yaş maaşına yeni ayar, hesaplar yapıldı! 6 ay boyunca banka hesaplarına yatacak

Türkiye'de yaşayan milyonlarca ihtiyaç sahibi vatandaş Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın destek ödemelerinden faydalanıyor. Çeşitli programlar arasında nakit destekleri birçok vatandaşın hayatının iyileştirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır.

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Aile Bakanlığı tarafından verilen özellikle yaşlı aylığı programı, ileri gelen sosyal yardım girişimlerinden biri olarak öne çıkıyor. Bakanlığın özverili çalışmaları sayesinde her ay yaklaşık 750 bin vatandaş bu programdan yararlanıyor.

Bu program, belirli kriterleri karşılayan bireylere aylık nakit desteği alma hakkı tanır. Bakanlık, bu aylıkları sağlayarak yaşlı vatandaşların karşılaştıkları ekonomik zorlukları hafifletmeye ve daha güvenli bir finansal gelecek sağlamaya çalışmaktadır.

Belli şartlar sağlanmalı

Yaşlı aylığına hak kazanmak için bireylerin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen belirli koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir. Bu koşulların başında, hanedeki kişi başına düşen ortalama aylık gelirin 3.800 TL'yi aşmaması gerektiğini belirten gelir eşiğinin karşılanması gelmektedir. Bununla birlikte, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için özel bir hüküm mevcuttur. Bu grup için ortalama aylık gelirin hesaplanmasında yalnızca 65 yaş üstü kişinin ve eşinin geliri dikkate alınmaktadır. Bu hüküm, hak sahibi bireylere avantaj sağlamaktadır.

Ne kadar ödeme yapılacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2023 yılının ilk yarısında yaşlı aylığı olarak 1.997 TL ödeme yapmıştır. Ancak memur maaşlarında yapılan ayarlamaların ardından yılın ikinci yarısı için bu miktar artırıldı. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın açıklamasına göre, yılın kalan aylarında yaşlı aylıkları 2.348 TL olarak ödenecek.