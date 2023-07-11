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Bakan Mahinur Göktaş duyurdu! Bugün hesaplara yatıyor kontrol edin

Bakan Mahinur Göktaş duyurdu! Bugün hesaplara yatıyor kontrol edin

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında ödemelerin bugün itibarıyla hesaplara yatırılacağını açıkladı.

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Türkiye Aile Destek Programı için bir yıl daha süreceği bilgisini veren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, programın başlangıcından bu yana hanelere sağlanan destek tutarının 39,3 milyar TL'yi aştığını bildirdi.

Türkiye Aile Destek Programı kapsamında 3,7 milyon hanenin yararlandığını ve hanelere gelirlerine göre 850 TL - 1.250 TL arasında destek verdiklerini ifade eden Bakan Göktaş, "İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Türkiye Aile Destek Programı kapsamında ödemeleri bugün hesaplara yatırıyoruz. İhtiyaç sahibi hanelere bu ay 3,3 milyar TL aile desteği, 1 milyar TL de çocuk desteği olmak üzere toplam 4,3 milyar TL ödeme yapacağız" diye konuştu.

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